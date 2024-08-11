Дерюгина оценила выступление украинских гимнасток на Олимпиаде-2024

Таисия Онофрийчук и Ирина Дерюгина на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина прокомментировала выступления своих подопечных на Олимпиаде в Париже. Бывшая абсолютная чемпионка мира напомнила, в каких условиях тренируются украинские спортсменки.

Дерюгина не сомневается, что представительницы украинской школы художественной гимнастики добьются успехов на международной арене, сообщает официальный сайт НОК Украины.

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На Олимпиаде в Париже завершились соревнования по художественной гимнастике. Юная 16-летняя Таисия Онофрийчук завершила турнир в личном многоборье на 9 месте. А по итогам финала командного многоборья украинские гимнастки стали 7 в турнирной таблице. И Онофрийчук, и другие гимнастки могли претендовать на медали, но допустили ошибки в своих выступлениях.

Выступление Таисии Онофрийчук. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Что Дерюгина сказала об украинских гимнастках

Зрители во Франции поддерживали молодых спортсменок, и Ирина Дерюгина тоже это заметила. В квалификационных турнирах гимнастки блестяще себя проявили, понравились болельщикам. Но девушкам не хватило стабильности. Дерюгина заявила, что ни одна гимнастка не выдержала марафон турнира, все совершали ошибки. Но у украинок их оказалось больше.

"У нас было мало времени было на подготовку: залы пустовали, но нам не давали тренироваться. Но главное, что Онофрийчук показала, как может бороться. Таисия обладает настоящими бойцовскими качествами, которые сегодня, особенно во время войны, очень ценны", — рассказала Дерюгина.

Ирина Дерюгина с украинскими гимнастками. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Тренер сборной Украины считает своих подопечных сильными гимнастками, которые могут рассчитывать на медали. Остается поработать над стабильностью выступлений. Это касается и сборной, которая выступала в командном многоборье.

"У двоих просто паралич. Их парализовало. Даже не реагировали. Не смогли. У одной паралич в 16 лет, у другой — в 18. Не удалось. Если бы все сделали, то были бы медали. Это действительно сильные спортсменки, у них все есть, но сейчас не получилось", — объяснила Дерюгина.

Напомним, украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024.

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