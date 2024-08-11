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Дерюгіна пояснила невдачі українських гімнасток на Олімпіаді-2024

11 серпня 2024 12:08
Валерій Ковалевич - Редактор
Дерюгіна оцінила виступ українських гімнасток на Олімпіаді-2024
Таїсія Онофрійчук та Ірина Дерюгіна на Олімпіаді в Парижі. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерій Ковалевич - Редактор

Головний тренер збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна прокоментувала виступи своїх підопічних на Олімпіаді у Парижі. Колишня абсолютна чемпіонка світу нагадала, за яких умов тренуються українські спортсменки.

Дерюгіна не сумнівається, що представниці української школи художньої гімнастики досягнуть успіхів на міжнародній арені, повідомляє офіційний сайт НОК України.

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На Олімпіаді в Парижі завершилися змагання з художньої гімнастики. Юна 16-річна Таїсія Онофрійчук завершила турнір у власному багатоборстві на 9 місці. А за підсумками фіналу командного багатоборства українські гімнастки стали 7 у турнірній таблиці. І Онофрійчук, та інші гімнастки могли претендувати на медалі, але припустилися помилок у своїх виступах.

Таїсія Онофрійчук
Виступ Таїсії Онофрійчук. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Що Дерюгіна сказала про українських гімнасток

Глядачі у Франції підтримували молодих спортсменок, і Ірина Дерюгіна також помітила це. У кваліфікаційних турнірах гімнастки блискуче себе виявили, сподобалися вболівальникам. Але дівчатам забракло стабільності. Дерюгіна заявила, що жодна гімнастка не витримала марафон турніру, всі робили помилки. Але в українок їх виявилось більше.

"У нас було мало часу було на підготовку: зали порожні, але нам не давали тренуватися. Але головне, що Онофрійчук показала, як може боротися. Таїсія має справжні бійцівські якості, які сьогодні, особливо під час війни, дуже цінні ", — розповіла Дерюгіна.

Ірина Дерюгіна
Ірина Дерюгіна з українськими гімнастками. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Тренер збірної України вважає своїх підопічних найсильнішими гімнастками, які можуть розраховувати на медалі. Залишається попрацювати над стабільністю виступів. Це стосується й збірної, яка виступала у командному багатоборстві.

"У двох просто параліч. Їх паралізувало. Навіть не реагували. Не змогли. В однієї параліч у 16 років, в іншої — у 18. Не вдалося. Якби все зробили, то були б медалі. Це справді сильні спортсменки, у них усі всі є, але зараз не вийшло", — пояснила Дерюгіна.

Нагадаємо, українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024. 

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Марія Височанська Таїсія Онофрійчук Художня гімнастика Ірина Дерюгіна

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