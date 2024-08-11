Україна здобула 12 медалей на Олімпійських іграх 2024 у Парижі — підсумок турніра

Збірна України з фехтування на шаблі здобула першу золоту медаль на турнірі. Фото: Reuters

У Парижі завершилась змагальна частина Олімпійських ігор. Наразі організаторам залишилось провести лише церемонію закриття.

Олімпійська збірна України завершила турнір з 12 медалями, що є не найкращим, але й не найгіршим результатом команди, повідомив портал Новини.LIVE.

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Олександр Хижняк виграв золоту медаль. Фото: Reuters

Підсумок Олімпійських ігор для України

Україна на Олімпійських іграх виборола три золоті, п’ять срібних та чотири бронзові медалі. Ця кількість нагород дозволила посісти 22-місце у медальному заліку.

За місцем у медальному заліку Україна наразі на знаходиться вище ніж у Ріо-2016 та Токіо-2020, де команда була 31-ю та 44-ю.

Ярослава Магучіх із золотою медаллю. Фото: Reuters

За загальною кількістю медалей гірше було лише в Ріо-де-Жанейро — 11 медалей. Але три золоті медалі роблять цей турнір кращим ніж в Ріо (2 золоті медалі) та Токіо (одна золота нагорода).

Жан Беленюк виграв бронзову нагороду та завершив кар'єру. Фото: Reuters

Золоті медалі:

Збірна України з командної шаблі

Олександр Хижняк (бокс)

Ярослава Магучіх (легка атлетика)

Срібні медалі:

Парвіз Насібов (греко-римська боротьба)

Ілля Ковтун (спортивна гімнастика)

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (веслування на каное)

Ірина Коляденко (вільна боротьба)

Сергій Куліш (кульова стрільба)

Бронзові нагороди:

Ірина Геращенко (легка атлетика)

Михайло Кохан (легка атлетика)

Жан Беленюк (греко-римська боротьба)

Ольга Харлан (фехтування на шаблі)

Також Україна не отримала медалі від лідерів збірної Михайла Романчука в плаванні, Марини Бех-Романчук в потрійному стрибку, Олега Верняєва у гімнастиці та Павла Коростильова у кульовій стрільбі.

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