Україна здобула 12 медалей на Олімпійських іграх 2024 у Парижі — підсумок турніра

Олімпійські ігри-2024 — чого досягла Україна за підсумками головного старту чотириріччя
У Парижі завершилась змагальна частина Олімпійських ігор. Наразі організаторам залишилось провести лише церемонію закриття.
Олімпійська збірна України завершила турнір з 12 медалями, що є не найкращим, але й не найгіршим результатом команди, повідомив портал Новини.LIVE.
Підсумок Олімпійських ігор для України
Україна на Олімпійських іграх виборола три золоті, п’ять срібних та чотири бронзові медалі. Ця кількість нагород дозволила посісти 22-місце у медальному заліку.
За місцем у медальному заліку Україна наразі на знаходиться вище ніж у Ріо-2016 та Токіо-2020, де команда була 31-ю та 44-ю.
За загальною кількістю медалей гірше було лише в Ріо-де-Жанейро — 11 медалей. Але три золоті медалі роблять цей турнір кращим ніж в Ріо (2 золоті медалі) та Токіо (одна золота нагорода).
Золоті медалі:
- Збірна України з командної шаблі
- Олександр Хижняк (бокс)
- Ярослава Магучіх (легка атлетика)
Срібні медалі:
- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба)
- Ілля Ковтун (спортивна гімнастика)
- Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (веслування на каное)
- Ірина Коляденко (вільна боротьба)
- Сергій Куліш (кульова стрільба)
Бронзові нагороди:
- Ірина Геращенко (легка атлетика)
- Михайло Кохан (легка атлетика)
- Жан Беленюк (греко-римська боротьба)
- Ольга Харлан (фехтування на шаблі)
Також Україна не отримала медалі від лідерів збірної Михайла Романчука в плаванні, Марини Бех-Романчук в потрійному стрибку, Олега Верняєва у гімнастиці та Павла Коростильова у кульовій стрільбі.
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