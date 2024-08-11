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Олімпійські ігри-2024 — чого досягла Україна за підсумками головного старту чотириріччя

11 серпня 2024 20:26
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Україна здобула 12 медалей на Олімпійських іграх 2024 у Парижі — підсумок турніра
Збірна України з фехтування на шаблі здобула першу золоту медаль на турнірі. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Парижі завершилась змагальна частина Олімпійських ігор. Наразі організаторам залишилось провести лише церемонію закриття.

Олімпійська збірна України завершила турнір з 12 медалями, що є не найкращим, але й не найгіршим результатом команди, повідомив портал Новини.LIVE.

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Олександр Хижняк виграв золоту медаль. Фото: Reuters

Підсумок Олімпійських ігор для України

Україна на Олімпійських іграх виборола три золоті, п’ять срібних та чотири бронзові медалі. Ця кількість нагород дозволила посісти 22-місце у медальному заліку.

За місцем у медальному заліку Україна наразі на знаходиться вище ніж у Ріо-2016 та Токіо-2020, де команда була 31-ю та 44-ю.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх із золотою медаллю. Фото: Reuters

За загальною кількістю медалей гірше було лише в Ріо-де-Жанейро — 11 медалей. Але три золоті медалі роблять цей турнір кращим ніж в Ріо (2 золоті медалі) та Токіо (одна золота нагорода).

Жан Беленюк против Алиреза Мохмадипиани
Жан Беленюк виграв бронзову нагороду та завершив кар'єру. Фото: Reuters

Золоті медалі:

  • Збірна України з командної шаблі
  • Олександр Хижняк (бокс)
  • Ярослава Магучіх (легка атлетика)

Срібні медалі:

  • Парвіз Насібов (греко-римська боротьба)
  • Ілля Ковтун (спортивна гімнастика)
  • Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (веслування на каное)
  • Ірина Коляденко (вільна боротьба)
  • Сергій Куліш (кульова стрільба)

Бронзові нагороди:

  • Ірина Геращенко (легка атлетика)
  • Михайло Кохан (легка атлетика)
  • Жан Беленюк (греко-римська боротьба)
  • Ольга Харлан (фехтування на шаблі)

Також Україна не отримала медалі від лідерів збірної Михайла Романчука в плаванні, Марини Бех-Романчук в потрійному стрибку, Олега Верняєва у гімнастиці та Павла Коростильова у кульовій стрільбі.

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Олімпійські ігри Олександр Хижняк Ярослава Магучіх Олімпіада-2024 Ольга Харлан Париж-2024

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