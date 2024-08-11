Украина получила 12 медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже — итог турнира

Сборная Украины по фехтованию на сабле получила первую золотую медаль на турнире. Фото: Reuters

В Париже завершилась соревновательная часть Олимпийских игр. Пока организаторам осталось провести только церемонию закрытия.

Олимпийская сборная Украины завершила турнир с 12 медалями, что является не лучшим, но и не самым плохим результатом команды, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Александр Хижняк выиграл золотую медаль Фото: Reuters

Результат Олимпийских игр для Украины

Украина на Олимпийских играх завоевала три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Это количество наград позволило занять 22-е место в медальном зачете.

По месту в медальном зачете Украина находится выше, чем в Рио-2016 и Токио-2020, где команда была 31-й и 44-й.

Ярослава Магучих с золотой медалью. Фото: Reuters

По общему количеству медалей хуже было только в Рио-де-Жанейро — 11 медалей. Но три золотые медали делают этот турнир лучше, чем в Рио (2 золотые медали) и Токио (одна золотая награда).

Жан Беленюк выиграл бронзовую награду и завершил карьеру. Фото: Reuters

Золотые медали:

Сборная Украины по командной сабле

Александр Хижняк (бокс)

Ярослава Магучих (легкая атлетика)

Серебряные медали:

Парвиз Насибов (греко-римская борьба)

Илья Ковтун (спортивная гимнастика)

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребли на каноэ)

Ирина Коляденко (свободная борьба)

Сергей Кулиш (пулевая стрельба)

Бронзовые награды:

Ирина Геращенко (легкая атлетика)

Михаил Кохан (легкая атлетика)

Жан Беленюк (греко-римская борьба)

Ольга Харлан (фехтование на сабле)

Также Украина не получила медали от лидеров сборной: Михаила Романчука в плавании, Марины Бех-Романчук в тройном прыжке, Олега Верняева в гимнастике и Павла Коростылева в пулевой стрельбе.

Напомним, украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024.

Лунин не получит в "Реале" того, на что рассчитывает — клуб принял важное решение.

Дерюгина объяснила неудачи украинских гимнасток на Олимпиаде-2024.

Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения.

"Динамо" отдаст одного из своих самых талантливых футболистов в европейский клуб.