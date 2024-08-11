Украина получила 12 медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже — итог турнира

Олимпийские игры-2024 – чего достигла Украина по итогам главного старта четырехлетия
В Париже завершилась соревновательная часть Олимпийских игр. Пока организаторам осталось провести только церемонию закрытия.
Олимпийская сборная Украины завершила турнир с 12 медалями, что является не лучшим, но и не самым плохим результатом команды, сообщил портал Новини.LIVE.
Результат Олимпийских игр для Украины
Украина на Олимпийских играх завоевала три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Это количество наград позволило занять 22-е место в медальном зачете.
По месту в медальном зачете Украина находится выше, чем в Рио-2016 и Токио-2020, где команда была 31-й и 44-й.
По общему количеству медалей хуже было только в Рио-де-Жанейро — 11 медалей. Но три золотые медали делают этот турнир лучше, чем в Рио (2 золотые медали) и Токио (одна золотая награда).
Золотые медали:
- Сборная Украины по командной сабле
- Александр Хижняк (бокс)
- Ярослава Магучих (легкая атлетика)
Серебряные медали:
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба)
- Илья Ковтун (спортивная гимнастика)
- Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребли на каноэ)
- Ирина Коляденко (свободная борьба)
- Сергей Кулиш (пулевая стрельба)
Бронзовые награды:
- Ирина Геращенко (легкая атлетика)
- Михаил Кохан (легкая атлетика)
- Жан Беленюк (греко-римская борьба)
- Ольга Харлан (фехтование на сабле)
Также Украина не получила медали от лидеров сборной: Михаила Романчука в плавании, Марины Бех-Романчук в тройном прыжке, Олега Верняева в гимнастике и Павла Коростылева в пулевой стрельбе.
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