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Олимпийские игры-2024 – чего достигла Украина по итогам главного старта четырехлетия

11 августа 2024 20:26
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Украина получила 12 медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже — итог турнира
Сборная Украины по фехтованию на сабле получила первую золотую медаль на турнире. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Париже завершилась соревновательная часть Олимпийских игр. Пока организаторам осталось провести только церемонию закрытия.

Олимпийская сборная Украины завершила турнир с 12 медалями, что является не лучшим, но и не самым плохим результатом команды, сообщил портал Новини.LIVE.

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Александр Хижняк выиграл золотую медаль Фото: Reuters

Результат Олимпийских игр для Украины

Украина на Олимпийских играх завоевала три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Это количество наград позволило занять 22-е место в медальном зачете.

По месту в медальном зачете Украина находится выше, чем в Рио-2016 и Токио-2020, где команда была 31-й и 44-й.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих с золотой медалью. Фото: Reuters

По общему количеству медалей хуже было только в Рио-де-Жанейро — 11 медалей. Но три золотые медали делают этот турнир лучше, чем в Рио (2 золотые медали) и Токио (одна золотая награда).

Жан Беленюк против Алиреза Мохмадипианы
Жан Беленюк выиграл бронзовую награду и завершил карьеру. Фото: Reuters

Золотые медали:

  • Сборная Украины по командной сабле
  • Александр Хижняк (бокс)
  • Ярослава Магучих (легкая атлетика)

Серебряные медали:

  • Парвиз Насибов (греко-римская борьба)
  • Илья Ковтун (спортивная гимнастика)
  • Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребли на каноэ)
  • Ирина Коляденко (свободная борьба)
  • Сергей Кулиш (пулевая стрельба)

Бронзовые награды:

  • Ирина Геращенко (легкая атлетика)
  • Михаил Кохан (легкая атлетика)
  • Жан Беленюк (греко-римская борьба)
  • Ольга Харлан (фехтование на сабле)

Также Украина не получила медали от лидеров сборной: Михаила Романчука в плавании, Марины Бех-Романчук в тройном прыжке, Олега Верняева в гимнастике и Павла Коростылева в пулевой стрельбе.

Напомним, украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024. 

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Олимпийские игры Александр Хижняк Ярослава Магучих Олимпиада-2024 Ольга Харлан Париж-2024

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