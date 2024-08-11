Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow За кілька годин до закриття Олімпіади біля Ейфелевої вежі евакуювали людей — яка причина arrow

За кілька годин до закриття Олімпіади біля Ейфелевої вежі евакуювали людей — яка причина

11 серпня 2024 18:07
Галина Шподарева - редактор
Олімпіада-2024 — в районі Ейфелевої вежі поліція евакуювала людей
Ейфелева вежа в Парижі, евакуація. Фото: Associated Press
Галина Шподарева - редактор

Французька поліція евакуювала територію навколо Ейфелевої вежі після того, як за кілька годин до церемонії закриття Олімпійських ігор у неділю на неї заліз напівоголений чоловік. 

Про це повідомило видання Associated Press у неділю, 11 серпня. 

Читайте також:
Image
Біля Ейфелевої вежі евакуювали людей. Фото: Associated Press

Евакуація біля Ейфелевої вежі

Чоловік без сорочки заліз на 330-метрову Ейфелеву вежу в другій половині дня. Невідомо, звідки він почав своє сходження, але його помітили якраз над олімпійськими кільцями, що прикрашають другу частину пам'ятника, прямо над першим оглядовим майданчиком.

Поліція вивела відвідувачів з цієї зони близько 15:00. Деяким відвідувачам, які були ненадовго заблоковані на другому поверсі, дозволили вийти приблизно через 30 хвилин.

Ейфелева вежа була центральним елементом церемонії відкриття. Очікується, що вежа не буде частиною церемонії закриття, яка має розпочатися у північному передмісті Сен-Дені о 21:00.

Image
Підкорення Ейфелевої вежі. Фото: Associated Press
Image
Чоловік на Ейфелевій вежі. Фото: Associated Press

Нагадаємо, українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024. 

Дерюгіна пояснила невдачі українських гімнасток на Олімпіаді-2024. 

Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію. 

"Динамо" віддасть одного зі своїх найталановитіших футболістів у європейський клуб.

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження. 

Франція НП спорт поліція Олімпійські ігри Париж Змагання Олімпіада-2024 олімпіада

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:15 На Київщині сталася пожежа в багатоквартирному будинку — власник помешкання отримав опіки

18:09 Не варто відмовлятись від російської історії — експерт про перейменування вулиць в Одесі

18:07 За кілька годин до закриття Олімпіади біля Ейфелевої вежі евакуювали людей — яка причина

18:04 Одна зі спортсменок виборола на Олімпіаді в Парижі шість нагород — про кого йдеться

17:58 У Львові через ДТП ускладнено рух на одній з доріг

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:47 В ДТЕК відповіли, коли в Україну можуть повернутися відключення світла

17:36 Лунін не отримає у Реалі того, на що розраховує — клуб ухвалив важливе рішення

17:36 Поспішіть виїхати зараз — збираються затори на трасі Одеса — Рені

17:32 Завтра в окремих областях пройдуть дощі — прогноз Укргідрометцентру

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

18:15 На Київщині сталася пожежа в багатоквартирному будинку — власник помешкання отримав опіки

18:09 Не варто відмовлятись від російської історії — експерт про перейменування вулиць в Одесі

18:07 За кілька годин до закриття Олімпіади біля Ейфелевої вежі евакуювали людей — яка причина

18:04 Одна зі спортсменок виборола на Олімпіаді в Парижі шість нагород — про кого йдеться

17:58 У Львові через ДТП ускладнено рух на одній з доріг

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:47 В ДТЕК відповіли, коли в Україну можуть повернутися відключення світла

17:36 Лунін не отримає у Реалі того, на що розраховує — клуб ухвалив важливе рішення

17:36 Поспішіть виїхати зараз — збираються затори на трасі Одеса — Рені

17:32 Завтра в окремих областях пройдуть дощі — прогноз Укргідрометцентру

17:03 Сербія у ватерпольному дербі обіграла Хорватію — хто став героєм олімпійського фіналу

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови