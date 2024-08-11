Олімпіада-2024 — в районі Ейфелевої вежі поліція евакуювала людей

Ейфелева вежа в Парижі, евакуація. Фото: Associated Press

Французька поліція евакуювала територію навколо Ейфелевої вежі після того, як за кілька годин до церемонії закриття Олімпійських ігор у неділю на неї заліз напівоголений чоловік.

Про це повідомило видання Associated Press у неділю, 11 серпня.

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Евакуація біля Ейфелевої вежі

Чоловік без сорочки заліз на 330-метрову Ейфелеву вежу в другій половині дня. Невідомо, звідки він почав своє сходження, але його помітили якраз над олімпійськими кільцями, що прикрашають другу частину пам'ятника, прямо над першим оглядовим майданчиком.

Поліція вивела відвідувачів з цієї зони близько 15:00. Деяким відвідувачам, які були ненадовго заблоковані на другому поверсі, дозволили вийти приблизно через 30 хвилин.

Ейфелева вежа була центральним елементом церемонії відкриття. Очікується, що вежа не буде частиною церемонії закриття, яка має розпочатися у північному передмісті Сен-Дені о 21:00.

Підкорення Ейфелевої вежі. Фото: Associated Press

Чоловік на Ейфелевій вежі. Фото: Associated Press

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