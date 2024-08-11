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За несколько часов до закрытия Олимпиады у Эйфелевой башни эвакуировали людей — какая причина

11 августа 2024 18:07
Галина Шподарева - редактор
Олимпиада-2024 — в районе Эйфелевой башни полиция эвакуировала людей
Эйфелева башня в Париже, эвакуация. Фото: Associated Press
Галина Шподарева - редактор

Французская полиция эвакуировала территорию вокруг Эйфелевой башни после того, как за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр в воскресенье на нее залез полуобнаженный мужчина. 

Об этом сообщило издание Associated Press в воскресенье, 11 августа.

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У Эйфелевой башни эвакуировали людей. Фото: Associated Press

Эвакуация возле Эйфелевой башни

Мужчина без рубашки залез на 330-метровую Эйфелеву башню во второй половине дня. Неизвестно, откуда он начал свое восхождение, но его заметили как раз над олимпийскими кольцами, украшающими вторую часть сооружения, прямо над первой смотровой площадкой.

Полиция вывела посетителей из этой зоны около 15:00. Некоторым посетителям, которые были ненадолго заблокированы на втором этаже, разрешили выйти примерно через 30 минут.

Эйфелева башня являлась центральным элементом церемонии открытия. Ожидается, что башня не будет частью церемонии закрытия, которая должна начаться в северном пригороде Сен-Дени в 21:00.

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Покорение Эйфелевой башни. Фото: Associated Press
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Мужчина на Эйфелевой башне. Фото: Associated Press

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