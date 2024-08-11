Олимпиада-2024 — в районе Эйфелевой башни полиция эвакуировала людей

Эйфелева башня в Париже, эвакуация. Фото: Associated Press

Французская полиция эвакуировала территорию вокруг Эйфелевой башни после того, как за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр в воскресенье на нее залез полуобнаженный мужчина.

Об этом сообщило издание Associated Press в воскресенье, 11 августа.

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Эвакуация возле Эйфелевой башни

Мужчина без рубашки залез на 330-метровую Эйфелеву башню во второй половине дня. Неизвестно, откуда он начал свое восхождение, но его заметили как раз над олимпийскими кольцами, украшающими вторую часть сооружения, прямо над первой смотровой площадкой.

Полиция вывела посетителей из этой зоны около 15:00. Некоторым посетителям, которые были ненадолго заблокированы на втором этаже, разрешили выйти примерно через 30 минут.

Эйфелева башня являлась центральным элементом церемонии открытия. Ожидается, что башня не будет частью церемонии закрытия, которая должна начаться в северном пригороде Сен-Дени в 21:00.

Покорение Эйфелевой башни. Фото: Associated Press

Мужчина на Эйфелевой башне. Фото: Associated Press

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