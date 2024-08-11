Видеотрансляция церемонии закрытия Олимпийских игр-2024 в Париже

Людмила Лузан и Парвиз Насибов понесут флаг Украины. Фото: НОК Украины

В Париже 11 августа завершились соревнования на Олимпийских играх. Официальный турнир завершат на церемонии закрытия.

На нашем портале будет доступна видеотрансляция церемонии закрытия на "Суспільном".

Читайте также:

Флаг Украины на церемонии закрытия понесут Людмила Лузан и Парвиз Насибов.

Закрытие Олимпийских игр

Сборная Украины в медальном зачете Олимпийских игр в Париже заняла 22 место. Команда выиграла 12 медалей — три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.

Золотые награды Украине принесла сборная по фехтованию на саблях, прыгунья в высоту Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.

Серебряные награды выиграли гимнаст Илья Ковтун, борцы Парвиз Насибов и Ирина Коляденко, стрелок Сергей Кулиш и дуэт по гребле на каноэ Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.

Бронзовые награды в прыжки в высоту Ирины Геращенко, метателя молота Михаила Кохана, борца Жана Беленюка и саблистки Ольги Харлан.

Напомним, украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024.

Лунин не получит в "Реале" того, на что рассчитывает — клуб принял важное решение.

Дерюгина объяснила неудачи украинских гимнасток на Олимпиаде-2024.

Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения.

"Динамо" отдаст одного из своих самых талантливых футболистов в европейский клуб.