Видеотрансляция церемонии закрытия Олимпийских игр-2024 в Париже

Олимпийские игры-2024 — видеотрансляция церемонии закрытия
В Париже 11 августа завершились соревнования на Олимпийских играх. Официальный турнир завершат на церемонии закрытия.
На нашем портале будет доступна видеотрансляция церемонии закрытия на "Суспільном".
Флаг Украины на церемонии закрытия понесут Людмила Лузан и Парвиз Насибов.
Закрытие Олимпийских игр
Сборная Украины в медальном зачете Олимпийских игр в Париже заняла 22 место. Команда выиграла 12 медалей — три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.
Золотые награды Украине принесла сборная по фехтованию на саблях, прыгунья в высоту Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.
Серебряные награды выиграли гимнаст Илья Ковтун, борцы Парвиз Насибов и Ирина Коляденко, стрелок Сергей Кулиш и дуэт по гребле на каноэ Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.
Бронзовые награды в прыжки в высоту Ирины Геращенко, метателя молота Михаила Кохана, борца Жана Беленюка и саблистки Ольги Харлан.
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