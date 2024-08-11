Закрытие Олимпиады-2024: Лузан и Насибов пронесли флаг Украины

Людмила Лузан и Парвиз Насибов с флагом. Фото: скриншот

В Париже проходит церемония закрытия Олимпийских игр-2024. Участниками шоу стали и украинские спортсмены.

В параде флагов Украину представили Людмила Лузан и Парвиз Насибов, сообщил портал Новини.LIVE.

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Парад флагов на закрытии Олимпиады

Во время церемонии закрытия Олимпийских игр перед выходом сборных прошел парад флагов.

Украину представили серебряные медалисты Токио-2020 и Парижа-2024 Лузан из гребли на каноэ и борец греко-римского стиля Насибов.

Интересно, что у некоторых команд все спортсмены уже покинули Олимпийские игры, и их флаги выносили волонтеры.

Сборная Украины завершила Олимпийские игры в Париже на 22-м месте в медальном зачете, получив 12 медалей: три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.

Золото принесли команде сборная по фехтованию на саблях, прыгунья в высоту Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.

Серебряные медали завоевали гимнаст Илья Ковтун, борцы Парвиз Насибов и Ирина Коляденко, стрелок Сергей Кулиш, а также каноистки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.

Бронзовые награды получили прыгунья в высоту Ирина Геращенко, метатель молота Михаил Кохан, борец Жан Беленюк и саблистка Ольга Харлан.

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