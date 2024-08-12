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У Парижі за участі Тома Круза офіційно закрили Олімпійські ігри-2024 — фото

12 серпня 2024 01:39
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
У Парижі офіційно закрили Олімпіаду-2024 і передали прапор Лос-Анджелесу
Церемонія закриття Олімпійських ігор в Парижі. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Парижі пройшла церемонія завершення Олімпійських ігор. Серед її учасників була й збірна України, яка пройшлась стадіоном турніру.

Про це повідомив портал Новини.LIVE.

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Гладачі на закритті Олімпійських ігор-2024. Фото: Reuters

Завершення Олімпійських ігор в Парижі

На "Стад де Франс" три години тривала церемонія закриття Олімпійських ігор, під час якої виступили глава МОК Томас Бах, президент Франції Еммануель Макрон та інші посадові особи та функціонери.

Эммануэль и Брижит Макрон
Еммануель та Бріжіт Макрони. Фото: Reuters

Одним із найголовніших перфомансів церемонії закриття Олімпійських ігор стала передача олімпійського прапора організаторами турніру в Парижі їх наступникам — організаторам Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі у 2028 році.

Олимпийская сборная Украины
Олімпійська збірна України перед початком церемонії закриття Олімпіади. Фото: НОК України

Від Парижу в цьому дійстві брала участь мер міста Анна Ідальго, а від Лос-Анджелесу мер міста Карен Басс і титулована гімнастка Сімона Байлс.

Процедура передачи Олимпийского флага
Процедура передачі олімпійського прапора. Фото: Reuters

Після цього прапор передали Тому Крузу. Потім організатори показали, як актор швидко їде вулицями Парижа, заїжджає в літак, щоб доставити його в Лос-Анджелес.

Том Круз с Олимпийским флагом
Том Круз з олімпійським прапором. Фото: Reuters

Нагадаємо, українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024. 

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Емманюель Макрон Том Круз Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Париж-2024

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