У Парижі офіційно закрили Олімпіаду-2024 і передали прапор Лос-Анджелесу

Церемонія закриття Олімпійських ігор в Парижі. Фото: Reuters

У Парижі пройшла церемонія завершення Олімпійських ігор. Серед її учасників була й збірна України, яка пройшлась стадіоном турніру.

Про це повідомив портал Новини.LIVE.

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Завершення Олімпійських ігор в Парижі

На "Стад де Франс" три години тривала церемонія закриття Олімпійських ігор, під час якої виступили глава МОК Томас Бах, президент Франції Еммануель Макрон та інші посадові особи та функціонери.

Еммануель та Бріжіт Макрони. Фото: Reuters

Одним із найголовніших перфомансів церемонії закриття Олімпійських ігор стала передача олімпійського прапора організаторами турніру в Парижі їх наступникам — організаторам Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі у 2028 році.

Олімпійська збірна України перед початком церемонії закриття Олімпіади. Фото: НОК України

Від Парижу в цьому дійстві брала участь мер міста Анна Ідальго, а від Лос-Анджелесу мер міста Карен Басс і титулована гімнастка Сімона Байлс.

Процедура передачі олімпійського прапора. Фото: Reuters

Після цього прапор передали Тому Крузу. Потім організатори показали, як актор швидко їде вулицями Парижа, заїжджає в літак, щоб доставити його в Лос-Анджелес.

Том Круз з олімпійським прапором. Фото: Reuters

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