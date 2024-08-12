Итоговый медальный зачет Олимпиады-2024 — у кого больше всего медалей

Серебряные призеры Украины Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Завершился последний шестнадцатый день Олимпийских игр-2024 в Париже в воскресенье, 11 августа. Всего за две недели Олимпиады разыграли 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Украина оказалась на 22 месте с 12 медалями.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Итоговый медальный зачет Олимпиады-2024

На лидерство в медальном зачете претендовали Австралия, Китай, США, Франция, Япония и Южная Корея, но остались только США и Китай. Обе страны завоевали по 40 медалей, но США получили больше серебряных наград, что позволило им занять первое место в медальном зачете на четвертой подряд Олимпиаде.

США также единственная страна, выигравшая более 100 медалей разного достоинства. Кроме того, американцы имели самое большое представительство на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Украина финишировала на 22 месте, одержав три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Это вдвое лучший результат по сравнению с предыдущей Олимпиадой, где, имея только одно золото от Жана Беленюка, страна заняла 44 место с 12 бронзовыми и шестью серебряными наградами. В Париже украинцы также превзошли свой результат по сравнению с Олимпиадой-2016, где выиграли два золота и заняли 31-ю позицию.

Итоговый медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже

Итоговый медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже

Итоговый медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже

Итоговый медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже

Итоговый медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже

Итоговый медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже

Итоговый медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже

Итоговый медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже

Итоговый медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже

Итоговый медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже

Итоговый медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже

Итоговый медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже 1/12 ​ 12

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