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Фінальний медальний залік Олімпіади-2024 — хто виборов найбільше нагород

12 серпня 2024 03:58
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Підсумковий медальний залік Олімпіади-2024 — в кого найбільше медалей
Срібні призерки України Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. Фото: REUTERS/Molly Darlington
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Завершився останній шістнадцятий день Олімпійських ігор-2024 в Парижі в неділю, 11 серпня. Загалом за два тижні Олімпіади розіграли 329 комплектів нагород у 32 видах спорту. Україна опинилася на 22 місці з 12 медалями.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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На лідерство в медальному заліку претендували Австралія, Китай, США, Франція, Японія та Південна Корея, але врешті зосталися тільки США та Китай. Обидві країни здобули по 40 медалей, але США отримали більше срібних нагород, що дозволило їм зайняти перше місце в медальному заліку на четвертій поспіль Олімпіаді.

США також єдина країна, що виграла понад 100 медалей різного ґатунку. Крім того, американці мали найбільше представництво на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Україна фінішувала на 22 місці, здобувши три золоті, п’ять срібних і чотири бронзові медалі. Це удвічі кращий результат порівняно з попередньою Олімпіадою, де, маючи лише одне золото від Жана Беленюка, країна посіла 44 місце з 12 бронзовими та шістьма срібними нагородами. У Парижі українці також перевершили свій результат порівняно з Олімпіадою-2016, де виграли два золота і зайняли 31 позицію.

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