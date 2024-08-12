Забарный переходит в клуб, который борется за чемпионство в АПЛ

Илья Забарный продлил контракт с "Борнмутом". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Футболист "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный готовится к смене клуба. В его услугах заинтересована команда, которая регулярно ведет борьбу за чемпионский титул.

Забарный после трансфера продолжит играть в английской Премьер-лиге, сообщает Daily Star.

Читайте также:

Илья Забарный недавно продлил контракт с "Борнмутом" до лета 2029 года, но это не означает, что украинец останется в скромном клубе еще на пять лет. Он уже стал одним из лучших молодых защитников АПЛ, и интерес к игроку со стороны грандов европейского футбола продолжает расти.

Илья Забарный представил новую форму "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Где будет играть Забарный

"Борнмут" уже получил предложение о трансфере 21-летнего защитника. "Манчестер Юнайтед" необходим молодой центральній защитник, у которого уже есть опыт выступления в английской Премьер-лиге.

"Красные дьяволы" готовы выкупить контракт Забарного за 35 млн евро. Футболисту предложат подписать соглашение на четыре года. У него почти не будет конкурентов в борьбе за место в основе "Манчестер Юнайтед".

Руководство "Борнмута" продолжает вести переговоры с "красными дьяволами". Клуб не готов отпустить Забарного дешевле, чем за 45 млн евро. Однако велика вероятность, что уже через неделю украинец подпишет контракт с "МЮ".

Напомним, Том Круз исполнил безумный трюк на закрытии Олимпиады — также выступили Снуп Дог и Билли Айлиш.

Финальный медальный зачет Олимпиады-2024 — кто завоевал больше всего наград.

В Париже с участием Тома Круза официально закрыли Олимпийские игры-2024 — фото.

Пушич рассказал, почему "Шахтер" проиграл "Полесью".

Украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024.