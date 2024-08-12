Бражко выбирает между трансфером в Испанию и Германию

Владимир Бражко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко оказался в шаге от перехода в другой клуб. Им интересуются представители сильнейших европейских лиг.

Руководство "Динамо" готово рассмотреть предложения по трансферу Бражко, сообщает Marca.

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Владимир Бражко продолжает готовиться в составе "Динамо" к ответному матчу третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов против шотландского "Рейнджерс". Однако этот поединок может стать для 22-летнего футболиста последним в составе украинского клуба.

Владимир Бражко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бражко сможет выбрать новую команду

Контракт воспитанника "Динамо" с клубом действует до лета 2028 года. В прошлом сезоне молодой полузащитник стал одним из лидеров киевской команды, дебютировал за сборную Украины и обратил на себя внимание европейских клубов.

Испанская "Севилья" нуждается в мощном полузащитнике, который умеет играть в пас и способен поддерживать атаки. Руководство клуба из Андалусии готово заплатить за "динамовца" 11 млн евро. Однако у испанцев есть конкурент — "Боруссия" (Дортмунд) тоже изучает вариант с трансфером Бражко. Владимир может сменить клуб до конца лета.

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