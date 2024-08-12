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Харлан заработала наибольшую сумму на Олимпиаде-2024 — сколько Минспорта заплатит украинцам

12 августа 2024 14:18
Валерий Ковалевич - Редактор
Харлан, Хижняк и Магучих получат дополнительные выплаты за медали на Олимпиаде-2024
Алина Комащук, Ольга Харлан и Юлия Бакастова после победы на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Albert Gea
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде в Париже с 12 медалями. За каждую награду для них предусмотрены премии.

Денежное вознаграждение олимпийцам выплатит и Министерство спорта Украины, и разные федерации, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Еще до старта Олимпиады-2024 стало известно, что украинские спортсмены получат призовые за удачные выступления в Париже. Причем выплаты за серебряные и бронзовые медали были увеличены по сравнению с Играми в Токио. 

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко
Никола Олислагерс (Австралия), Ярослава Магучих, Элеанор Паттерсон (Австралия) и Ирина Геращенко. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Сколько заработали украинские спортсмены

В общей сложности представители сборной Украины добыли в Париже 12 медалей. Это три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды. 

Министерство спорта и молодежи Украины заплатит спортсменам призовые, которые были выделены из государственного бюджета. "Золото" оценено в 125 тысяч долларов, "серебро" — 100 тысяч, за бронзовые награды заплатят по 80 тысяч долларов. 

Дополнительно 100 тысяч долларов может получить олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк. Такую сумму ему обещала выплатить Международная боксерская ассоциации (IBA). 

Ольга Харлан завоевала "золото" в командном фехтовании и "бронзу" в одиночном разряде. Это означает, что она получит 205 тысяч долларов призовых. 

Ярослава Магучих заработала дополнительные 50 тысяч от Международной федерации легкой атлетики (World Athletics). 

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спорт Олимпийские игры Александр Хижняк Ярослава Магучих Олимпиада-2024 Ольга Харлан

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