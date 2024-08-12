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Харлан заробила найбільшу суму на Олімпіаді-2024 — скільки Мінспорту заплатить українцям

12 серпня 2024 14:18
Валерій Ковалевич - Редактор
Харлан, Хижняк та Магучіх отримають додаткові виплати за медалі на Олімпіаді-2024
Аліна Комащук, Ольга Харлан та Юлія Бакастова після перемоги на Олімпіаді у Парижі. Фото: Reuters/Albert Gea
Валерій Ковалевич - Редактор

Українські спортсмени завершили виступ на Олімпіаді в Парижі із 12 медалями. За кожну нагороду їм передбачено премії.

Грошова винагорода олімпійцям виплатить і Міністерство спорту України, і різні федерації, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Ще до старту Олімпіади-2024 стало відомо, що українські спортсмени отримають призові за успішні виступи в Парижі. Причому виплати за срібні та бронзові медалі було збільшено порівняно з Іграми в Токіо.

Ярослава Магучих та Ірина Геращенко
Нікола Оліслагерс (Австралія), Ярослава Магучіх, Елеанор Паттерсон (Австралія) та Ірина Геращенко. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Скільки заробили українські спортсмени

Загалом представники збірної України здобули в Парижі 12 медалей. Це три золоті, 5 срібних та чотири бронзові нагороди.

Міністерство спорту та молоді України заплатить спортсменам призові, виділені з державного бюджету. "Золото" оцінено у 125 тисяч доларів, "срібло" — 100 тисяч, за бронзові нагороди заплатять по 80 тисяч доларів.

Додатково 100 тисяч доларів може здобути олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк. Таку суму йому обіцяла виплатити Міжнародна боксерська асоціація (IBA).

Ольга Харлан виборола "золото" у командному фехтуванні та "бронзу" в одиночному розряді. Це означає, що вона отримає 205 тисяч доларів призових.

Ярослава Магучіх заробила додаткові 50 тисяч Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics).

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