Маріно Пушич про поразку Шахтаря від Полісся та стан травмованих гравців

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

У другому турі чемпіонату України донецький "Шахтар" втратив важливі три бали. Підопічні Маріно Пушича поступилися "Поліссю" (0:1).

Після гри Пушич прокоментував поразку команди, передає пресслужба "Шахтаря".

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Думка Пушича про поразку

За словами головного тренера, у першому таймі команді бракувало агресії та бажання в єдиноборствах. При цьому гравці погано діяли без м’яча.

Стосовно гри в другому таймі Пушич не має претензій до команди. Однак суперник створив кілька небезпечних контратак, які могли завершитись взяттям воріт.

"Ми ж створили дуже багато моментів у другій половині зустрічі, але нам не пощастило забити. Утім, я повністю задоволений тим, як моя команда зреагувала на невдалий перший тайм. Це для нас урок, з якого можна багато винести, аби продовжувати працювати та покращуватися щодня", — сказав головний тренер.

Пушич також розповів, що був надзвичайно радий вболівальникам на стадіоні, яких, ймовірно, було найбільше за час роботи тренера в УПЛ. При цьому довелося перепросити за поразку.

Головний тренер "Шахтаря" додав стосовно травмованих. За його словами, Олександр Зубков повернеться за два-три тижні, Дмитра Криськіва чекають наступного тижня. Поки невідома ситуація з травмованими в матчі проти "Полісся" Марлоном Гомесом та Мар’яном Шведом.

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