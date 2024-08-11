Шахтар поступився Поліссю у другому турі Української прем'єр-ліги

Сергій Чоботенко після забитого голу. Фото: "Полісся"

В Українській прем’єр-лізі пройшли матчі другого туру. У центральній грі туру донецький "Шахтар" у Києві приймав житомирське "Полісся".

Попри статус "Шахтаря", як фаворита, підопічні Маріно Пушича поступилися, повідомив портал Новини.LIVE.

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Донецький клуб з перших хвилин контролював гру, але захист суперника був настільки щільним, що було важко реалізовувати моменти. При цьому на найвищому рівні відіграв голкіпер "Полісся" Євген Волинець.

На початку матчу у обох клубів травмувались основні футболісти, яких замінили. На 18-й хвилині з поля пішов Богдан Кушніренко, а на 23-й поле покинув Марлон Гомес.

Олександр Назаренко проти Валерія Бондаря. Фото: "Полісся"

Єдиний гол в матчі "Полісся" забило на 35-й хвилині. Після кутового Сергій Чоботенко завершив подачу від Олександра Назаренка.

У другому таймі, попри перерву на повітряну тривогу, "Шахтар" невдало намагався зрівняти рахунок. Після фінального свистка між командами ледь не сталася бійка після претензій Волинця до Валерія Бондаря.

Після двох турів у "Шахтаря" 3 бали. Стільки ж у "Полісся", але житомиряни зіграли лише один матч.

"Шахтар" — "Полісся" — 0:1

Гол: Чоботенко, 35

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо (Егіналду, 62) — Марлон (Степаненко, 23), Бондаренко — Педріньйо да Сілва (Швед, 46), Судаков, Кевін (Невертон, 81) — Траоре (Сікан, 46).

"Полісся": Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Кушніренко (Крушинський, 18), Таллес Коста (Шастал, 66), Бабенко — Гуцуляк (Макуана, 73), Пайшао (Брістрич, 46), Назаренко (Лєднєв, 65).

Попередження: Кевін — Гуцуляк, Михайліченко, Волинець.

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