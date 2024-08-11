Шахтер уступил Полесье во втором туре Украинской премьер-лиги

Сергей Чоботенко после забитого гола. Фото: "Полесье"

В Украинской премьер-лиге прошли матчи второго тура. В центральной игре тура донецкий "Шахтер" в Киеве принимал житомирское "Полесье".

Несмотря на статус "Шахтера" как фаворита, подопечные Марино Пушича уступили, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Шахтер" — "Полесье"

Донецкий клуб с первых минут контролировал игру, но защита соперника была настолько плотной, что трудно было реализовывать моменты. При этом на высшем уровне отыграл голкипер "Полесье" Евгений Волынец.

В начале матча у обоих клубов травмировались основные заменившие футболисты. На 18 минуте с поля ушел Богдан Кушниренко, а на 23 поле покинул Марлон Гомес.

Александр Назаренко против Валерия Бондаря. Фото: "Полесье"

Единственный гол в матче "Полесье" забило на 35-й минуте. После углового Сергей Чоботенко завершил подачу от Александра Назаренко.

Во втором тайме, несмотря на перерыв на воздушную тревогу, "Шахтер" неудачно пытался сравнять счет. После финального свистка между командами чуть не произошла потасовка после претензий Волынца к Валерию Бондарю.

После двух туров у "Шахтера" 3 балла. Столько же у "Полесья", но житомиряне сыграли только один матч.

"Шахтер" — "Полесье" — 0:1

Гол: Чоботенко, 35

"Шахтер": Потрошитель — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо (Эгиналду, 62) — Марлон (Степаненко, 23), Бондаренко — Педриньо да Силва (Швед, 46), Судаков, Кевин (Невертон, 81) , 46).

"Полесье": Волынец — Михайличенко, Виалле, Чоботенко, Смоляков — Кушниренко (Крушинский, 18), Таллес Коста (Шастал, 66), Бабенко — Гуцуляк (Макуана, 73), Пайшао (Бристрич, 46), Назаренко (Леднев, 65).

Предупреждения: Кевин — Гуцуляк, Михайличенко, Волынец.

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