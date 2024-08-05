Карпаты подпишут контракт с талантливым игроком Шахтера

Олег Очеретько в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko

Футбольный клуб "Карпаты" продолжает активно работать на летнем трансферном рынке. Очередным новичком львовской команды станет игрок донецкого "Шахтера".

Руководство "горняков" готово продать футболиста или отдать его в аренду, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Читайте также:

Летом 2024 года "Карпаты" уже пригласили в клуб 10 новичков. Команда, которая вернулась в УПЛ из Первой лиги, потратила на трансферы более миллиона евро. Очередным усилением для львовян может стать футболист "Шахтера".

Олег Очеретько на тренировке. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko

Кого подпишут "Карпаты"

Универсальный футболист атаки Олег Очеретько, который может сыграть на любом из флангов и в центре полузащиты, в ближайшее время подпишет контракт с "Карпатами". Прошлый сезон воспитанник "Шахтера" отыграл на правах аренды за "Днепр-1". На его счету 13 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.

На кандидатуре 22-летнего футболиста настаивает спортивный директор "Карпат" Андрей Русол, который перешел в клуб из Львова из "Днепра-1". Также "Карпаты" могут подписать Сергея Рыбалку, который уже месяц находится без клуба.

Напомним, Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".

Главная соперница Магучих после поражения призналась, что любит украинку.

Отец алжирского боксера-трансгендера отреагировал на его травлю после теста на тестостерон.

Еще одна соперница алжирки Хелиф заявила, что дралась с мужчиной.

Самый громкий скандал на Олимпиаде в Париже — трехкратную чемпионку не допустили к соревнованию.