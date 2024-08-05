Карпаты подпишут контракт с талантливым игроком Шахтера

Карпаты подпишут одного из молодых игроков Шахтера — о ком речь
Футбольный клуб "Карпаты" продолжает активно работать на летнем трансферном рынке. Очередным новичком львовской команды станет игрок донецкого "Шахтера".
Руководство "горняков" готово продать футболиста или отдать его в аренду, сообщил журналист Игорь Бурбас.
Летом 2024 года "Карпаты" уже пригласили в клуб 10 новичков. Команда, которая вернулась в УПЛ из Первой лиги, потратила на трансферы более миллиона евро. Очередным усилением для львовян может стать футболист "Шахтера".
Кого подпишут "Карпаты"
Универсальный футболист атаки Олег Очеретько, который может сыграть на любом из флангов и в центре полузащиты, в ближайшее время подпишет контракт с "Карпатами". Прошлый сезон воспитанник "Шахтера" отыграл на правах аренды за "Днепр-1". На его счету 13 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.
На кандидатуре 22-летнего футболиста настаивает спортивный директор "Карпат" Андрей Русол, который перешел в клуб из Львова из "Днепра-1". Также "Карпаты" могут подписать Сергея Рыбалку, который уже месяц находится без клуба.
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