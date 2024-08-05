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Карпаты подпишут одного из молодых игроков Шахтера — о ком речь

5 августа 2024 12:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Карпаты подпишут контракт с талантливым игроком Шахтера
Олег Очеретько в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko
Валерий Ковалевич - Редактор

Футбольный клуб "Карпаты" продолжает активно работать на летнем трансферном рынке. Очередным новичком львовской команды станет игрок донецкого "Шахтера". 

Руководство "горняков" готово продать футболиста или отдать его в аренду, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Летом 2024 года "Карпаты" уже пригласили в клуб 10 новичков. Команда, которая вернулась в УПЛ из Первой лиги, потратила на трансферы более миллиона евро. Очередным усилением для львовян может стать футболист "Шахтера". 

Олег Очеретько
Олег Очеретько на тренировке. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko

Кого подпишут "Карпаты" 

Универсальный футболист атаки Олег Очеретько, который может сыграть на любом из флангов и в центре полузащиты, в ближайшее время подпишет контракт с "Карпатами". Прошлый сезон воспитанник "Шахтера" отыграл на правах аренды за "Днепр-1". На его счету 13 матчей, 1 гол и 1 результативная передача. 

На кандидатуре 22-летнего футболиста настаивает спортивный директор "Карпат" Андрей Русол, который перешел в клуб из Львова из "Днепра-1". Также "Карпаты" могут подписать Сергея Рыбалку, который уже месяц находится без клуба. 

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