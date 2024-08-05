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Карпати підпишуть одного з молодих гравців Шахтаря — про кого йдеться

5 серпня 2024 12:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Карпати підпишуть контракт із талановитим гравцем Шахтаря
Олег Очеретько у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko
Валерій Ковалевич - Редактор

Футбольний клуб "Карпати" продовжує активно працювати на літньому трансферному ринку. Черговим новачком львівської команди стане гравець донецького "Шахтаря".

Керівництво "гірників" готове продати футболіста або віддати його в оренду, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Влітку 2024 року "Карпати" вже запросили до клубу 10 новачків. Команда, яка повернулася до УПЛ із Першої ліги, витратила на трансфери понад мільйон євро. Ще одним посиленням для львів'ян може стати футболіст "Шахтаря".

Олег Очеретько
Олег Очеретько на тренуванні. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko

Кого підпишуть "Карпати"

Універсальний футболіст атаки Олег Очеретько, який може зіграти на будь-якому з флангів та у центрі півзахисту, найближчим часом підпише контракт із "Карпатами". Минулого сезону вихованець "Шахтаря" відіграв на правах оренди за "Дніпро-1". На його рахунку 13 матчів, 1 гол та 1 результативна передача.

На кандидатурі 22-річного футболіста наполягає спортивний директор "Карпат" Андрій Русол, який перейшов у клуб зі Львова із "Дніпра-1". Також "Карпати" можуть підписати Сергія Рибалку, який уже місяць перебуває без клубу.

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Карпати Львів

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