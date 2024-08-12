Марино Пушич о поражении Шахтера от Полесья и состоянии травмированных игроков

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

Во втором туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" потерял важные три балла. Подопечные Марино Пушича уступили "Полесью" (0:1).

После игры Пушич прокомментировал поражение команды, передает пресс-служба "Шахтера".

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Мнение Пушича о поражении

По словам главного тренера, в первом тайме команде не хватало агрессии и желания в единоборствах. При этом игроки плохо действовали без мяча.

Относительно игры во втором тайме у Пушича нет претензий к команде. Однако соперник создал несколько опасных контратак, которые могли завершиться взятием ворот.

"Мы же создали очень много моментов во второй половине встречи, но нам не удалось забить. Впрочем, я полностью доволен тем, как моя команда среагировала на неудачный первый тайм. Это для нас урок, из которого можно многое извлечь, чтобы продолжать работать и улучшаться каждый день", — сказал главный тренер.

Пушич также рассказал, что был чрезвычайно рад болельщикам на стадионе, которых, вероятно, было больше всего за время работы тренера в УПЛ. При этом пришлось извиниться за поражение.

Главный тренер "Шахтера" добавил по травмированным. По его словам, Александр Зубков вернется через две-три недели, Дмитрия Криськива ждут на следующей неделе. Пока неизвестна ситуация с травмированными в матче против "Полесья" Марлоном Гомесом и Марьяном Шведом.

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