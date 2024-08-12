Ольга Харлан продасть на аукціоні шпагу з Олімпіади-2024 — куди підуть гроші

Харлан виставила на аукціон те, що допомогло їй здобути медаль на Олімпіаді-2024
Олімпійська чемпіонка Парижа Ольга Харлан після повернення з Ігор-2024 знову займеться допомогою українській армії. Спортсменка передасть цінний лот для аукціону, кошти якого підуть на зміцнення обороноздатності країни.
Українці зможуть взяти участь в аукціоні, отримати пам'ятні призи та навіть зустрітися з чемпіонкою, повідомляє Благодійний фонд Сергія Притули.
Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 та Парижа-2024 Ольга Харлан віддала на благодійний аукціон шаблю, якою завдала переможний укол у фіналі Олімпіади-2024 у командних змаганнях. Кошти від продажу спортивного снаряда підуть на закупівлю автоматизованих турелів "ШаБля".
Які призи зможуть виграти вболівальники
Благодійний аукціон, під час якого продадуть шаблю Ольги Харлан, відбудеться у четвер, 15 серпня, о 19:00 на сторінках Facebook та Youtube Сергія Притули. Повідомляється, що буде створено спеціальну банку, до якої можна буде задонатити будь-яку суму.
Кожен вболівальник, який пожертвує 200 гривень чи більше, отримає можливість виграти автограф олімпійської чемпіонки. За найбільшу пожертву можна буде стати власником опції "Кава з Ольгою Харлан".
Нагадаємо, Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.
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