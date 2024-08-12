Ольга Харлан продасть на аукціоні шпагу з Олімпіади-2024 — куди підуть гроші

Ольга Харлан святкує перемогу на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Олімпійська чемпіонка Парижа Ольга Харлан після повернення з Ігор-2024 знову займеться допомогою українській армії. Спортсменка передасть цінний лот для аукціону, кошти якого підуть на зміцнення обороноздатності країни.

Українці зможуть взяти участь в аукціоні, отримати пам'ятні призи та навіть зустрітися з чемпіонкою, повідомляє Благодійний фонд Сергія Притули.

Читайте також:

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 та Парижа-2024 Ольга Харлан віддала на благодійний аукціон шаблю, якою завдала переможний укол у фіналі Олімпіади-2024 у командних змаганнях. Кошти від продажу спортивного снаряда підуть на закупівлю автоматизованих турелів "ШаБля".

Ольга Харлан перемагає на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Які призи зможуть виграти вболівальники

Благодійний аукціон, під час якого продадуть шаблю Ольги Харлан, відбудеться у четвер, 15 серпня, о 19:00 на сторінках Facebook та Youtube Сергія Притули. Повідомляється, що буде створено спеціальну банку, до якої можна буде задонатити будь-яку суму.

Кожен вболівальник, який пожертвує 200 гривень чи більше, отримає можливість виграти автограф олімпійської чемпіонки. За найбільшу пожертву можна буде стати власником опції "Кава з Ольгою Харлан".

Нагадаємо, Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.

Фінальний медальний залік Олімпіади-2024 — хто виборов найбільше нагород.

У Парижі за участі Тома Круза офіційно закрили Олімпійські ігри-2024 — фото.

Пушич розповів, чому "Шахтар" програв "Поліссю".

Українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024.