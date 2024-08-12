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Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

12 серпня 2024 10:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Забарний переходить до клубу, який бореться за чемпіонство в АПЛ
Ілля Забарний продовжив контракт із "Борнмутом". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Валерій Ковалевич - Редактор

Футболіст "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний готується до зміни клубу. У його послугах зацікавлена команда, яка регулярно веде боротьбу за чемпіонський титул.

Забарний після трансферу продовжить грати в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє Daily Star.

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Ілля Забарний нещодавно продовжив контракт із "Борнмутом" до літа 2029 року, але це не означає, що українець залишиться у скромному клубі ще на п'ять років. Він уже став одним із найкращих молодих захисників АПЛ, і інтерес до гравця з боку грандів європейського футболу продовжує зростати.

Ілля Забарний
Ілля Забарний представив нову форму "Борнмуту". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Де гратиме Забарний

"Борнмут" вже отримав пропозицію щодо трансферу 21-річного захисника. "Манчестер Юнайтед" потрібен молодий центральний захисник, який вже має досвід виступу в англійській Прем'єр-лізі.

"Червоні дияволи" готові викупити контракт Забарного за 35 млн євро. Футболісту запропонують підписати угоду на чотири роки. Він майже не матиме конкурентів у боротьбі за місце в основі "Манчестер Юнайтед".

Керівництво "Борнмута" продовжує вести переговори з "червоними дияволами". Клуб не готовий відпустити Забарного дешевше, ніж за 45 млн євро. Проте велика ймовірність, що вже за тиждень українець підпише контракт із "МЮ".

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