Забарний переходить до клубу, який бореться за чемпіонство в АПЛ

Ілля Забарний продовжив контракт із "Борнмутом". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Футболіст "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний готується до зміни клубу. У його послугах зацікавлена команда, яка регулярно веде боротьбу за чемпіонський титул.

Забарний після трансферу продовжить грати в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє Daily Star.

Читайте також:

Ілля Забарний нещодавно продовжив контракт із "Борнмутом" до літа 2029 року, але це не означає, що українець залишиться у скромному клубі ще на п'ять років. Він уже став одним із найкращих молодих захисників АПЛ, і інтерес до гравця з боку грандів європейського футболу продовжує зростати.

Ілля Забарний представив нову форму "Борнмуту". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Де гратиме Забарний

"Борнмут" вже отримав пропозицію щодо трансферу 21-річного захисника. "Манчестер Юнайтед" потрібен молодий центральний захисник, який вже має досвід виступу в англійській Прем'єр-лізі.

"Червоні дияволи" готові викупити контракт Забарного за 35 млн євро. Футболісту запропонують підписати угоду на чотири роки. Він майже не матиме конкурентів у боротьбі за місце в основі "Манчестер Юнайтед".

Керівництво "Борнмута" продовжує вести переговори з "червоними дияволами". Клуб не готовий відпустити Забарного дешевше, ніж за 45 млн євро. Проте велика ймовірність, що вже за тиждень українець підпише контракт із "МЮ".

Нагадаємо, Том Круз виконав шалений трюк на закритті Олімпіади — також виступили Снуп Дог та Біллі Айліш.

Фінальний медальний залік Олімпіади-2024 — хто виборов найбільше нагород.

У Парижі за участі Тома Круза офіційно закрили Олімпійські ігри-2024 — фото.

Пушич розповів, чому "Шахтар" програв "Поліссю".

Українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024.