Довбик назвав повернення Роми до Ліги чемпіонів своєю головною метою

Український футболіст "Роми" Артем Довбик. Фото: "Рома"

Український форвард Артем Довбик у міжсезоння перейшов з іспанської "Жирони" до "Роми". Футболіста римляни купили за понад 30 млн євро.

Український форвард в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport назвав свої завдання на сезон.

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Артем Довбик. Фото: "Рома"

Довбик хоче грати у головному турнірі Європи

Довбик розповів, що його головною метою у "Ромі" буде потрапляння до Ліги чемпіонів.

За словами Артема, він хоче досягти потрапляння до Ліги чемпіонів за будь-яку ціну, оскільки команда довго не грала у цьому турнірі.

"Ми повинні повернутися до Ліги чемпіонів. Це дуже важлива мета, яку потрібно досягти за будь-яку ціну. "Рома" не грала в цьому турнірі надто довго", — сказав Довбик.

Український форвард минулого сезону в Іспанії провів 41 матч, у яких забив 25 м'ячів та зробив 10 результативних передач. Українець за підсумками сезону став найкращим бомбардиром Ла-Ліги та першим номером у рейтингу гол+пас.

З "Ромою" Довбик підписав контракт до літа 2028 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 35 млн євро.

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