Дибала отказался от перехода в Саудовскую Аравию ради Ромы

Пауло Дибала. Фото: "Рома"

Украинский форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик был близок к тому, чтобы лишиться лучшего ассистента в команде. Пауло Дибала был близок к уходу в другой клуб.

К футболисту "Ромы" существует конкретный интерес в Саудовской Аравии, сообщил инсайдер Николо Скира.

Читайте также:

Пауло Дибала. Фото: "Рома"

Дибала отказался менять команду

По информации источника, 30-летнего футболиста хотел купить футбольный клуб "Аль-Кадисия" из Саудовской Аравии.

Саудиты предлагали Дибале четырехлетний контракт с зарплатой в размере 25 млн евро в год.

Свой отказ от трансфера Дибала аргументировал желанием выиграть что-то с "Ромой".

Отметим, что в прошлом сезоне Дибала в 39 матчах за "Рому" забил 16 голов и сделал 10 ассистов.

"Аль-Кадисия" лишь по итогам прошедшего сезона поднялась в высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии. Команда в межсезонье пополнила состава Пьер-Эмериком Обамеянгом из "Марселя", Начо Фернандесом из "Реала", Наитаном Нандесом из "Кальяри", Коэном Кастельсом из "Вольфсбурга" и Эсекьелем Фернандесом из "Бока Хуниорс".

Авторитетный статистическим портал "Трансфермаркт" оценивает Дибалу в 20 млн евро.

Напомним, украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024.

Лунин не получит в "Реале" того, на что рассчитывает — клуб принял важное решение.

Дерюгина объяснила неудачи украинских гимнасток на Олимпиаде-2024.

Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения.

"Динамо" отдаст одного из своих самых талантливых футболистов в европейский клуб.