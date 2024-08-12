Дібала відмовився від переходу до Саудівської Аравії заради Роми

Пауло Дібала. Фото: "Рома"

Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик був близьким до того, щоб залишитися без кращого асистента в команді. Пауло Дібала був близьким до відходу в інший клуб.

До футболіста "Роми" існує конкретний інтерес у Саудівській Аравії, повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

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Дібала відмовився міняти команду

За інформацією джерела, 30-річного футболіста хотів купити футбольний клуб "Аль-Кадісія" із Саудівської Аравії.

Саудити пропонували Дібалі чотирирічний контракт із зарплатою у розмірі 25 млн євро на рік.

Свою відмову від трансферу Дібала аргументувала бажанням виграти щось із "Ромою".

Зазначимо, що минулого сезону Дібала у 39 матчах за "Рому" забив 16 голів і зробив 10 асистів.

"Аль-Кадісія" лише за підсумками минулого сезону піднялася до найвищого дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії. Команда у міжсезоння поповнила складу П'єр-Емеріком Обамеянгом з "Марселя", Начо Фернандесом з "Реала", Наітаном Нандесом з "Кальярі", Коеном Кастельсом з "Вольфсбурга" та Есекьєлем Фернандесом з "Бока Хуніорс".

Авторитетний статистичним портал "Трансфермаркт" оцінює Дібалу у 20 млн євро.

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