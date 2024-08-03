Довбик назвав Жирону маленьким клубом та викликав невдоволення фанатів

Артем Довбик. Фото: "Рома"

Український форвард Артем Довбик став футболістом італійської "Роми". Відразу після переходу гравець поспілкувався з клубною пресслужбою.

Довбик розповів клубу про значення, яке має для нього трансфер і встиг образити фанатів "Жирони".

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За словами Довбика, "Рома" стала для нього великим клубом та проєктом, де він сподівається зробити щось цікаве в новому сезоні.

"Керівництво "Роми" переконало мене, що варто приєднатися до цього клубу. "Рома" — один із найкращих клубів в Італії, і для мене це великий проєкт. Я вірю в нього та сподіваюся на цікаві досягнення в новому сезоні", — сказав Артем.

Також Довбик розповів, що минулий сезон був для нього неймовірним, оскільки команда стала третьою в Ла-Лізі та вийшла до Ліги чемпіонів, але йому потрібно було зробити крок вперед.

"Жирона" — маленький клуб в Іспанії, а "Рома" — великий клуб в Італії. Тиск буде більшим, але футболу без тиску не буває", — зазначив Артем.

Додамо, що слова про "крок вперед" та "маленький клуб" сильно обурили уболівальників "Жирони", які розкритикували футболіста і звинуватили його у зневазі до клубу, вболівальників та колишніх партнерів по команді.

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