Довбик вилетів до Риму для підписання контракту з Ромою

Артем Довбик у матчі за збірну України. Фото: скриншот Megogo

Форвард збірної України Артем Довбик завершує трансфер з іспанської "Жирони" до італійської "Роми". Наступного сезону футболіст проведе у Серії А.

Довбик з агентом уже вилетів до столиці Італії, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

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У четвер, 1 серпня, може відбутися трансфер Артема Довбика до "Рому". Італійський клуб уже погодив із 27-річним футболістом умови особистого контракту. "Жирона" теж погодилася на угоду.

Артем Довбик із агентом. Фото: instagram.com/fabriziorom/

Довбик на шляху до Риму

Український форвард разом зі своїм агентом Олексієм Люндовським уже вилетів до столиці Італії. Вже ввечері він може офіційно стати футболістом "Роми". Довбик захотів перейти саме в цьому клуб, який запропонував йому зарплату 3,5 млн євро за сезон.

Артем Довбик у "Ромі". Фото: фан-арт instagram.com/fabriziorom/

"Рома" заплатить "Жироні" 35 млн євро без урахування бонусів за футболіста, який у сезоні 2023/2024 став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії з футболу. На Довбика також претендував мадридський "Атлетіко", проте українця не влаштувала пропозицію цього клубу.

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