Довбик вилетів до Риму для підписання контракту з Ромою

Довбик вилетів до Риму на підписання контракту з Ромою
Форвард збірної України Артем Довбик завершує трансфер з іспанської "Жирони" до італійської "Роми". Наступного сезону футболіст проведе у Серії А.
Довбик з агентом уже вилетів до столиці Італії, повідомив журналіст Фабриціо Романо.
У четвер, 1 серпня, може відбутися трансфер Артема Довбика до "Рому". Італійський клуб уже погодив із 27-річним футболістом умови особистого контракту. "Жирона" теж погодилася на угоду.
Довбик на шляху до Риму
Український форвард разом зі своїм агентом Олексієм Люндовським уже вилетів до столиці Італії. Вже ввечері він може офіційно стати футболістом "Роми". Довбик захотів перейти саме в цьому клуб, який запропонував йому зарплату 3,5 млн євро за сезон.
"Рома" заплатить "Жироні" 35 млн євро без урахування бонусів за футболіста, який у сезоні 2023/2024 став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії з футболу. На Довбика також претендував мадридський "Атлетіко", проте українця не влаштувала пропозицію цього клубу.
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