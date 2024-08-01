Довбик вылетел в Рим для подписания контракта с Ромой

Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: скриншот Megogo

Форвард сборной Украины Артем Довбик завершает трансфер из испанской "Жироны" в итальянскую "Рому". Следующий сезон футболист проведет в Серии А.

Довбик с агентом уже вылетел в столицу Италии, сообщил журналист Фабрицио Романо.

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В четверг, 1 августа, может состояться трансфер Артема Довбика в "Рому". Итальянский клуб уже согласовал с 27-летним футболистом условия личного контракта. "Жирона" тоже согласилась на сделку.

Артем Довбик с агентом. Фото: instagram.com/fabriziorom/

Довбик на пути в Рим

Украинский форвард вместе со своим агентом Алексеем Люндовским уже вылетел в столицу Италии. Уже вечером он может официально стать футболистом "Ромы". Довбик захотел перейти именно в этом клуб, который предложил ему зарплату в 3,5 млн евро за сезон.

Артем Довбик в "Роме". Фото: фан-арт instagram.com/fabriziorom/

"Рома" заплатит "Жироне" 35 млн евро без учета бонусов за футболиста, который в сезоне 2023/2024 стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании по футболу. На Довбика также претендовал мадридский "Атлетико", однако украинца не устроило предложение этого клуба.

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