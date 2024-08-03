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Первые слова Довбика в Роме — верит в команду и пренебрежительно высказался о Жироне

3 августа 2024 14:51
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Довбик назвал Жирону маленьким клубом и вызвал недовольство фанатов.
Артем Довбик. Фото: "Рома"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард Артем Довбик стал футболистом итальянской "Ромы". Сразу после перехода игрок пообщался с клубной пресс-службой.

Довбик рассказал клубу о значении, которое имеет для него трансфер и успел оскорбить фанатов "Жироны".

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По словам Довбика, "Рома" стала для него большим клубом и проектом, где он надеется сделать что-нибудь интересное в новом сезоне.

"Руководство "Ромы" убедило меня, что стоит присоединиться к этому клубу. "Рома" — один из лучших клубов в Италии, и для меня это большой проект. Я верю в него и надеюсь на интересные достижения в новом сезоне", — сказал Артем.

Также Довбик рассказал, что прошлый сезон был для него невероятным, поскольку команда стала третьей в Ла Лиге и вышла в Лигу чемпионов, но ему нужно было сделать шаг вперед.

"Жирона" — маленький клуб в Испании, а "Рома" — большой клуб в Италии. Давление будет больше, но футбола без давления не бывает", — отметил Артем.

Добавим, что слова о "шаге вперед" и "маленьком клубе" сильно возмутили болельщиков "Жироны", которые раскритиковали футболиста и обвинили его в пренебрежении к клубу, болельщикам и бывшим партнерам по команде.

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