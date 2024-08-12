Довбик назвал возвращение Ромы в Лигу чемпионов своей главной целью

Украинский футболист "Ромы" Артем Довбик. Фото: "Рома"

Украинский форвард Артем Довбик в межсезонье перешел из испанской "Жироны" и "Рому". Футболиста римляни купили за более чем 30 млн евро.

Украинский форвард в интервью La Gazzetta dello Sport назвал свои задачи на сезон.

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Артем Довбик. Фото: "Рома"

Довбик хочет играть в главном турнире Европы

Довбик рассказал, что его главной целью в "Роме" будет попадание в Лигу чемпионов.

По словам Артема, он хочет достичь попадания в Лигу чемпионов любой ценой, поскольку команда долго не играла в этом турнире.

"Мы должны вернуться в Лигу чемпионов. Это очень важная цель, которую нужно достичь любой ценой. "Рома" не играла в этом турнире слишком долго", — сказал Довбик.

Украинский форвард в прошлом сезоне в Испании провел 41 матч, в которых забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач. Украинец по итогам сезона стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и первым номером в рейтинге гол+пас.

С "Ромой" Довбик подписал контракт до лета 2028 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 35 млн евро.

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