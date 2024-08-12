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У гімнастки зі США відібрали медаль після завершення Олімпіади-2024 — деталі

12 серпня 2024 16:09
Валерій Ковалевич - Редактор
У гімнастки Чайлз відібрали медаль після Олімпіади у Парижі — деталі
Симона Байлз та Джордан Чайлз з олімпійськими медалями. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерій Ковалевич - Редактор

Не минуло й дня після завершення Олімпіади в Парижі, як пролунав черговий скандал, пов'язаний із турніром. Міжнародний олімпійський комітет відібрав медаль в однієї із відомих спортсменок.

Джордан Чайлз може залишитися без "бронзи" у вільних заняттях з гімнастики, повідомляє CNN.

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Під час жіночого олімпійського турніру з гімнастики (вільні вправи) розігралася справжня драма. Судді поставили на третє місце за підсумками змагання Ану Барбосу із Румунії. Американська команда протестувала. Його було вивчено, після чого судді змінили рішення. Бронзову медаль отримала Джордан Чайлз із США.

Джордан Чайлз
Джордан Чайлз, Ребек Андраде і Симона Байлз. Фото: Reuters/Mike Blake

Барбосі повернули третє місце

Румунська делегація подала протест до Спортивного арбітражного суду, який за декілька днів був задоволений. CAS вирішив, що МОК має повернути бронзову медаль румунській гімнастці.

Зміна у протоколі турніру не вплинула на підсумковий розподіл місць у медальному заліку Олімпіади-2024. При цьому американці подали апеляцію до CAS, тому рішення може бути знову змінено.

"Золото" у гімнастиці (вільні вправи) на Олімпіаді в Парижі виборола Ребека Андраде з Бразилії. "Срібло" отримала Симона Байлз із США.

Нагадаємо, Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство. 

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