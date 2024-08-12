У гимнастки Чайлз отобрали медаль после Олимпиады в Париже

Симона Байлз и Джордан Чайлз с олимпийскими медалями. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Не прошло и дня после завершения Олимпиады в Париже, как грянул очередной скандал, который связан с турниром. Международный олимпийский комитет отобрал медаль у одной из известных спортсменок.

Джордан Чайлз может остаться без "бронзы" в вольных упражнениях по гимнастике, сообщает CNN.

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Во время женского олимпийского турнира по гимнастике (вольные упражнения) разыгралась настоящая драма. Судьи поставили на третье место по итогам соревнования Ану Барбосу из Румынии. Американская команда подала протест. Он был изучен, после чего судьи изменили решение. Бронзовую медаль получила Джордан Чайлз из США.

Джордан Чайлз, Ребека Андраде и Симона Байлз. Фото: Reuters/Mike Blake

Барбосе вернули третье место

Румынская делегация подала протест в Спортивный арбитражный суд, который через несколько дней был удовлетворен. CAS решил, что МОК должен вернуть бронзовую медаль румынской гимнастке.

Изменение в протоколе турнира не повлияло на итоговое распределение мест в медальном зачете Олимпиады-2024. При этом американцы подали апелляцию в CAS, так что решение может быть снова изменено.

"Золото" в гимнастике (вольные упражнения) на Олимпиаде в Париже завоевала Ребека Андраде из Бразилии. "Серебро" получила Симона Байлз из США.

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