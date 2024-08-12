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У гимнастки из США отобрали медаль уже после завершения Олимпиады-2024 — детали

12 августа 2024 16:09
Валерий Ковалевич - Редактор
У гимнастки Чайлз отобрали медаль после Олимпиады в Париже
Симона Байлз и Джордан Чайлз с олимпийскими медалями. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерий Ковалевич - Редактор

Не прошло и дня после завершения Олимпиады в Париже, как грянул очередной скандал, который связан с турниром. Международный олимпийский комитет отобрал медаль у одной из известных спортсменок.

Джордан Чайлз может остаться без "бронзы" в вольных упражнениях по гимнастике, сообщает CNN

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Во время женского олимпийского турнира по гимнастике (вольные упражнения) разыгралась настоящая драма. Судьи поставили на третье место по итогам соревнования Ану Барбосу из Румынии. Американская команда подала протест. Он был изучен, после чего судьи изменили решение. Бронзовую медаль получила Джордан Чайлз из США. 

Джордан Чайлз
Джордан Чайлз, Ребека Андраде и Симона Байлз. Фото: Reuters/Mike Blake

Барбосе вернули третье место 

Румынская делегация подала протест в Спортивный арбитражный суд, который через несколько дней был удовлетворен. CAS решил, что МОК должен вернуть бронзовую медаль румынской гимнастке. 

Изменение в протоколе турнира не повлияло на итоговое распределение мест в медальном зачете Олимпиады-2024. При этом американцы подали апелляцию в CAS, так что решение может быть снова изменено. 

"Золото" в гимнастике (вольные упражнения) на Олимпиаде в Париже завоевала Ребека Андраде из Бразилии. "Серебро" получила Симона Байлз из США. 

Напомним, Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство. 

Харлан выставила на аукцион то, что помогло ей завоевать медаль на Олимпиаде-2024. 

Магучих показала кадры изысканной фотосессии из Парижа и назвала новую цель. 

Харлан заработала наибольшую сумму на Олимпиаде-2024 — сколько Минспорта заплатит украинцам. 

Финальный медальный зачет Олимпиады-2024 — кто завоевал больше всего наград. 

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