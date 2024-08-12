Магучих показала романтические кадры фотосессии в Париже

Ярослава Магучих с золотой медалью. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих не собирается останавливаться на достигнутом и готова принять новый вызов. Украинская спортсменка предстала перед болельщиками в совершенно ином образе после окончания Игр в Париже.

Магучих в женственном летнем платье прогулялась по пустым улочкам олимпийского Парижа и опубликовала кадры фотосессии на своей странице в Instagram.

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Ярослава Магучих с букетом цветов. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Женственный образ украинской спортсменки

На новых снимках почти ничто не выдает в Магучих одну из самых титулованных спортсменок Украины. Лишь на одной фотографии Ярослава целует золотую медаль. Большинство фотографий сделаны там, где еще недавно спортсмены всего мира соревновались за награды.

На снимках Магучих прогуливается по Парижу в легком летнем платье с элегантным букетом цветов в руках. Ярослава то искренне улыбается, то задумчиво смотрит в камеру.

Ярослава Магучих в Париже. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Спортсменка подписала снимки обещанием не останавливаться на том, чего ей уже удалось добиться. Она будет вспоминать счастливые моменты Олимпиады в Париже во время подготовки к новым турнирам. Магучих написала, что собирается побороться за "Бриллиантовый трофей". Впереди у легкоатлетки три старта на этапах "Бриллиантовой лиги".

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