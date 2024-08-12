Магучіх показала романтичні кадри фотосесії у Парижі

Ярослава Магучіх із золотою медаллю. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх не збирається зупинятися на досягнутому та готова прийняти новий виклик. Українська спортсменка постала перед уболівальниками у зовсім іншому образі після закінчення Ігор у Парижі.

Магучіх у жіночній літній сукні прогулялася порожніми вуличками олімпійського Парижа й опублікувала кадри фотосесії на своїй сторінці в Instagram.

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Автор світового рекорду зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучіх здобула золоту медаль на Олімпіаді у Парижі. Спортсменка після тріумфу провела у столиці Франції ще декілька днів, після чого поділилася з вболівальниками кадрами нової фотосесії.

Ярослава Магучіх із букетом квітів. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Жіночий образ української спортсменки

На нових знімках майже ніщо не видає в Магучіх одну із найтитулованіших спортсменок України. Лише одній фотографії Ярослава цілує золоту медаль. Більшість кадрів зроблено там, де нещодавно спортсмени всього світу змагалися за нагороди.

На знімках Магучіх ходить Парижем в легкій літній сукні з елегантним букетом квітів у руках. Ярослава то щиро посміхається, то замислено дивиться на камеру.

Ярослава Магучіх у Парижі. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Спортсменка підписала знімки обіцянкою не зупинятися на тому, чого їй уже вдалося досягти. Вона згадуватиме щасливі моменти Олімпіади у Парижі під час підготовки до нових турнірів. Магучіх написала, що має намір поборотися за Діамантовий трофей. Попереду у легкоатлетки три старти на етапах "Діамантової ліги".

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