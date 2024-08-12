Ольга Харлан продаст на аукционе шпагу с Олимпиады-2024 — куда уйдут деньги

Ольга Харлан празднует победу на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Олимпийская чемпионка Парижа Ольга Харлан после возвращения с Игр-2024 снова займется помощью украинской армии. Спортсменка предоставит ценный лот для аукциона, средства с которого пойдут на укрепление обороноспособности страны.

Украинцы смогут поучаствовать в аукционе, получить памятные призы и даже встретиться с чемпионкой, сообщает Благотворительный фонд Сергея Притулы.

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Олимпийская чемпионка Пекина-2008 и Парижа-2024 Ольга Харлан отдала на благотворительный аукцион саблю, которой нанесла победный укол в финале Олимпиады-2024 в командных соревнованиях. Средства от продажи спортивного снаряда пойдут на закупку автоматизированных турелей "ШаБля".

Ольга Харлан побеждает на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Какие призы смогут выиграть болельщики

Благотворительный аукцион, во время которого продадут саблю Ольги Харлан, пройдет в четверг, 15 августа в 19:00 на страницах Facebook и Youtube Сергея Притулы. Сообщается, что будет создана специальная банка, в которую можно будет направить пожертвование на любую сумму.

Каждый болельщик, который пожертвует 200 гривен или больше, получит возможность выиграть автограф олимпийской чемпионки. За самое крупное пожертвование можно будет стать обладателем опции "Кофе с Ольгой Харлан".

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