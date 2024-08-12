Иман Хелиф обратилась к хейтерам и назвала недостаток современного спорта

Иман Хелиф с золотой медалью Олимпийских игр. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Алжирская спортсменка Иман Хелиф стала олимпийской чемпионкой по боксу в весовой категории до 66 кг. Во время турнира в Париже она столкнулась с критикой и даже призывами о дисквалификации.

Хелиф объяснила, почему ее успех является заслуженным, а также поделилась планами, сообщает Sky Sports.

Читайте также:

Иман Хелиф практически не встретила достойного сопротивления на Олимпиаде в Париже в борьбе за золотую медаль. Некоторые соперницы обвиняли ее в наличии тестостерона, критики прямо заявляли, что Хелиф не является женщиной. Спортсменка отвечала на это на ринге, а после закрытия Олимпиады-2024 поделилась эмоциями от последних событий.

Иман Хелиф празднует победу. Фото: Reuters/Pilar Olivares

Что сказала Хелиф о своей медали

Спортсменка объяснила, что с детства мечтала добиться большого успеха в спорте. Именно это мотивировало ее выходить на ринг, не обращать внимания на критику и побеждать. Она родилась в бедной семье, но всегда чувствовала поддержку сначала родственников, а затем и всего алжирского народа.

Иман Хелиф на церемонии закрытия Олимпиады-2024. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Хелиф призналась, что на Олимпиаде в Париже сбылась ее мечта. Она продолжит спортивную карьеру. Иман надеется, что спортсменам не придется сталкиваться с такой критикой, которая обрушилась на нее в Париже.

"Мир должен соблюдать олимпийские принципы и избегать травли. Не нормально подвергать такой критике спортсменов, ведь Олимпиада не об этом. Олимпийские ценности чрезвычайно важны, и я надеюсь, что люди прекратят травлю. Надеюсь, что мы не увидим подобных нападок на следующих Играх", — объяснила Хелиф.

Спортсменка заявила, что уже доказала — она является женщиной и соблюдает спортивные принципы. Она не собирается снова проходить тесты и слушать критику.

Напомним, Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство.

Финальный медальный зачет Олимпиады-2024 — кто завоевал больше всего наград.

В Париже с участием Тома Круза официально закрыли Олимпийские игры-2024 — фото.

Пушич рассказал, почему "Шахтер" проиграл "Полесью".

Украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024.