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Иман Хелиф обратилась к критикам после победы на Олимпиаде в Париже

12 августа 2024 11:07
Валерий Ковалевич - Редактор
Иман Хелиф обратилась к хейтерам и назвала недостаток современного спорта
Иман Хелиф с золотой медалью Олимпийских игр. Фото: Reuters/Peter Cziborra
Валерий Ковалевич - Редактор

Алжирская спортсменка Иман Хелиф стала олимпийской чемпионкой по боксу в весовой категории до 66 кг. Во время турнира в Париже она столкнулась с критикой и даже призывами о дисквалификации. 

Хелиф объяснила, почему ее успех является заслуженным, а также поделилась планами, сообщает Sky Sports

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Иман Хелиф практически не встретила достойного сопротивления на Олимпиаде в Париже в борьбе за золотую медаль. Некоторые соперницы обвиняли ее в наличии тестостерона, критики прямо заявляли, что Хелиф не является женщиной. Спортсменка отвечала на это на ринге, а после закрытия Олимпиады-2024 поделилась эмоциями от последних событий. 

Иман Хелиф
Иман Хелиф празднует победу. Фото: Reuters/Pilar Olivares

Что сказала Хелиф о своей медали 

Спортсменка объяснила, что с детства мечтала добиться большого успеха в спорте. Именно это мотивировало ее выходить на ринг, не обращать внимания на критику и побеждать. Она родилась в бедной семье, но всегда чувствовала поддержку сначала родственников, а затем и всего алжирского народа. 

Иман Хелиф
Иман Хелиф на церемонии закрытия Олимпиады-2024. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Хелиф призналась, что на Олимпиаде в Париже сбылась ее мечта. Она продолжит спортивную карьеру. Иман надеется, что спортсменам не придется сталкиваться с такой критикой, которая обрушилась на нее в Париже. 

"Мир должен соблюдать олимпийские принципы и избегать травли. Не нормально подвергать такой критике спортсменов, ведь Олимпиада не об этом. Олимпийские ценности чрезвычайно важны, и я надеюсь, что люди прекратят травлю. Надеюсь, что мы не увидим подобных нападок на следующих Играх", — объяснила Хелиф. 

Спортсменка заявила, что уже доказала — она является женщиной и соблюдает спортивные принципы. Она не собирается снова проходить тесты и слушать критику. 

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спорт Олимпийские игры бокс Олимпиада-2024 Иман Хелиф

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