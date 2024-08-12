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Іман Хеліф звернулася до критиків після перемоги на Олімпіаді у Парижі

12 серпня 2024 11:07
Валерій Ковалевич - Редактор
Іман Хеліф звернулася до хейтерів і назвала недолік сучасного спорту
Іман Хеліф із золотою медаллю Олімпійських ігор. Фото: Reuters/Peter Cziborra
Валерій Ковалевич - Редактор

Алжирська спортсменка Іман Хеліф стала олімпійською чемпіонкою з боксу у ваговій категорії до 66 кг. Під час турніру в Парижі вона зіткнулася з критикою та навіть закликами про дискваліфікацію.

Хеліф пояснила, чому її успіх є заслуженим, а також поділилася планами, повідомляє Sky Sports.

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Іман Хеліф практично не зустріла гідного опору на Олімпіаді у Парижі у боротьбі за золоту медаль. Деякі суперниці звинувачували її у наявності тестостерону, критики прямо заявляли, що Хеліф не є жінкою. Спортсменка відповідала на це на рингу, а після закриття Олімпіади-2024 поділилася емоціями від останніх подій.

Іман Хеліф
Іман Хеліф святкує перемогу. Фото: Reuters/Pilar Olivares

Що сказала Хеліф про свою медаль

Спортсменка пояснила, що з дитинства мріяла досягти великого успіху у спорті. Саме це мотивувало її виходити на ринг, не звертати уваги на критику та перемагати. Вона народилася в бідній сім'ї, але завжди відчувала підтримку спочатку родичів, а потім і всього народу Алжиру.

Іман Хеліф
Іман Хеліф на церемонії закриття Олімпіади-2024. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Хеліф зізналася, що на Олімпіаді у Парижі здійснилася її мрія. Вона продовжить спортивну кар'єру. Іман сподівається, що спортсменам не доведеться стикатися з такою критикою, яка обрушилася на неї у Парижі.

"Світ повинен дотримуватися олімпійських принципів і уникати цькування. Не нормально піддавати такій критиці спортсменів, адже Олімпіада не про це. Олімпійські цінності надзвичайно важливі, і я сподіваюся, що люди припинять цькування. Сподіваюся, що ми не побачимо подібних нападок на наступних Іграх", — пояснила Хеліф.

Спортсменка заявила, що вже довела — вона є жінкою і дотримується спортивних принципів. Вона не збирається знову проходити тести та слухати критику.

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