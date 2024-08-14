Трубін отримав пропозицію від одного з найпопулярніших клубів світу

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін став пріоритетною трансферною метою клубу, який готовий заплатити за нього великі гроші. Футболіст уже готується до трансферу, який відбудеться до кінця літа.

"Бенфіка" веде переговори про відхід Трубіна, повідомляє O Jogo.

Читайте також:

Переговори щодо продажу Анатолія Трубіна вийшли на фінішну пряму. Вони тривали майже все літо, але тепер клуби погодили суму цього трансферу. Футболіст готовий продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини.

Анатолій Трубін у складі "Бенфіки". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Куди перейде Трубін

Мюнхенська "Баварія" приготувала для "Бенфіки" щедру пропозицію щодо українського воротаря. Німецький клуб продав у "Манчестер Юнайтед" захисника Маттейса де Лігта та отримав додаткові кошти на трансферну кампанію. Тепер ніщо не завадить "Баварії" підписати Анатолія Трубіна.

Трубін готується до вильоту. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Головний тренер мюнхенців Венсан Компані особисто зацікавлений у трансфері молодого голкіпера, який згодом замінить на поле ветерана Мануеля Ноєра. Німці готові заплатити за українця 35 млн євро без урахування бонусів.

"Бенфіку" влаштовує така сума угоди, португальський клуб дав принципову згоду на трансфер Трубіна. Він може відбутися вже найближчим часом.

Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.

За Бражка сперечаються клуби з Іспанії та Німеччини — що відомо.

Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.

Коляденко відверто розповіла про українських вболівальників на Олімпіаді-2024.

Леброн Джеймс назвав баскетболіста, який його надихає.