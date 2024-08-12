Бражко обирає між трансфером до Іспанії та Німеччини

Володимир Бражко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко опинився за крок від переходу в інший клуб. Ним цікавляться представники найсильніших європейських ліг.

Керівництво "Динамо" готове розглянути пропозиції щодо трансферу Бражка, повідомляє Marca.

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Володимир Бражко продовжує готуватися у складі "Динамо" до матчу-відповіді третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів проти шотландського "Рейнджерс". Проте цей поєдинок може стати для 22-річного футболіста останнім у складі українського клубу.

Володимир Бражко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Бражко зможе обрати нову команду

Контракт вихованця "Динамо" із клубом діє до літа 2028 року. Минулого сезону молодий півзахисник став одним із лідерів київської команди, дебютував за збірну України та привернув до себе увагу європейських клубів.

Іспанська "Севілья" шукає потужного півзахисника, який вміє грати в пас і здатний підтримувати атаки. Керівництво клубу з Андалусії готове заплатити за "динамівця" 11 млн євро. Однак в іспанців є конкурент — "Боруссія" (Дортмунд) теж вивчає варіант із трансфером Бражка. Володимир може змінити клуб до кінця літа.

Нагадаємо, Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.

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