Леброн Джеймс назвав баскетболіста, який його надихає
Найкращий гравець баскетбольного олімпійського турніру Леброн Джеймс похвалив партнера з національної команди. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" заявив, що йому було приємно грати разом із захисником "Голден Стейт Ворріорз" Стефеном Каррі.
Збірна США з баскетболу виборола п'яте олімпійське "золото" поспіль, повідомляє BasketNews.
Леброн Джеймс вважає Стефена Каррі одним із найсильніших суперників, яким він коли-небудь протистояв на баскетбольному майданчику. Лідер збірної США радий, що його давній опонент зумів поїхати на Олімпіаду до Парижа.
Стефен Каррі став найрезультативнішим гравцем фіналу баскетбольного олімпійського турніру. На його рахунку 24 бали (8 за грою, 8 триочкових), 1 підбір та 5 передач.
"Я найкраще знаю, на що здатний Каррі. Усвідомлення того, що він поруч, грає в одній команді зі мною, надавало додаткових сил. Він у чудовій формі, це допомогло збірній США", — розповів Леброн.
Джеймс та Олімпіада-2028
Баскетболіст спростував інформацію про плани взяти участь в Іграх, які за чотири роки выдбудуться в Лос-Анджелесі. Леброн Джеймс заявив, що його метою була перемога у Парижі, але тепер необхідно дозволити іншим баскетболістам стати лідерами команди.
"Я не збираюся виходити на майданчик у будь-якому стані. Мені буде вже 43 роки. Це не той рекорд, який я хочу перевершити", — пояснив найкращий баскетболіст Олімпіади в Парижі.
Нагадаємо, Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.
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