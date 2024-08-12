Леброн Джеймс назвав баскетболіста, який його надихає

Леброн Джеймс на Олімпіаді в Парижі. Фото: Reuters/Brian Snyder

Найкращий гравець баскетбольного олімпійського турніру Леброн Джеймс похвалив партнера з національної команди. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" заявив, що йому було приємно грати разом із захисником "Голден Стейт Ворріорз" Стефеном Каррі.

Збірна США з баскетболу виборола п'яте олімпійське "золото" поспіль, повідомляє BasketNews.

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Леброн Джеймс вважає Стефена Каррі одним із найсильніших суперників, яким він коли-небудь протистояв на баскетбольному майданчику. Лідер збірної США радий, що його давній опонент зумів поїхати на Олімпіаду до Парижа.

Леброн Джеймс та Стефен Каррі. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Стефен Каррі став найрезультативнішим гравцем фіналу баскетбольного олімпійського турніру. На його рахунку 24 бали (8 за грою, 8 триочкових), 1 підбір та 5 передач.

"Я найкраще знаю, на що здатний Каррі. Усвідомлення того, що він поруч, грає в одній команді зі мною, надавало додаткових сил. Він у чудовій формі, це допомогло збірній США", — розповів Леброн.

Стефен Каррі у фіналі Олімпіади-2024. Фото: Reuters/Brian Snyder

Джеймс та Олімпіада-2028

Баскетболіст спростував інформацію про плани взяти участь в Іграх, які за чотири роки выдбудуться в Лос-Анджелесі. Леброн Джеймс заявив, що його метою була перемога у Парижі, але тепер необхідно дозволити іншим баскетболістам стати лідерами команди.

"Я не збираюся виходити на майданчик у будь-якому стані. Мені буде вже 43 роки. Це не той рекорд, який я хочу перевершити", — пояснив найкращий баскетболіст Олімпіади в Парижі.

Нагадаємо, Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.

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