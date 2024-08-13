Циганков готується перейти до одного з найпопулярніших клубів Італії

Циганков готується піти з Жирони — клуб може продати українця
Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков викликав інтерес одного з найсильніших клубів Італії. Він може розпочати сезон 2024/2025 у Серії А.
"Жирона" продасть українця лише в тому випадку, якщо отримає вигідну пропозицію щодо цього трансферу, повідомляє Tutto Mercato.
Віктор Циганков може наслідувати приклад Артема Довбика і перейти з "Жирони" до одного з італійських клубів. Цього разу йдеться не про "Рому", а про команду, яка щосезону бореться за перемогу в Серії А.
Який клуб цікавиться Циганковим
Цього літа в "Ювентусі" змінився головний тренер. Замість Массіміліано Алегрі команду очолив Тьяго Мотта, який минулого сезону вивів "Болонью" до єврокубків. Він кардинально змінює склад "старої синьйори" та запрошує до команди футболістів, з якими збирається вести "Ювентус" до Скудетто.
Одним із таких гравців є Віктор Циганков, якого тренер "старої синьйори" помітив у матчах за збірну України. Італійський клуб готує для "Жирони" пропозицію щодо українського півзахисника. Про ціну, яку готовий заплатити "Ювентус", поки що нічого не відомо.
Проблемою при здійсненні цього трансферу може стати бажання Циганкова залишитися в "Жироні". Віктор казав, що мріє зіграти за каталонську команду у Лізі чемпіонів. До того ж його родина не хоче переїжджати до іншої країни.
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