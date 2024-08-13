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Циганков готується піти з Жирони — клуб може продати українця

13 серпня 2024 09:06
Валерій Ковалевич - Редактор
Циганков готується перейти до одного з найпопулярніших клубів Італії
Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
Валерій Ковалевич - Редактор

Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков викликав інтерес одного з найсильніших клубів Італії. Він може розпочати сезон 2024/2025 у Серії А.

"Жирона" продасть українця лише в тому випадку, якщо отримає вигідну пропозицію щодо цього трансферу, повідомляє Tutto Mercato.

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Віктор Циганков може наслідувати приклад Артема Довбика і перейти з "Жирони" до одного з італійських клубів. Цього разу йдеться не про "Рому", а про команду, яка щосезону бореться за перемогу в Серії А.

Віктор Циганков
Віктор Циганков представив нову форму "Жирони". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Який клуб цікавиться Циганковим

Цього літа в "Ювентусі" змінився головний тренер. Замість Массіміліано Алегрі команду очолив Тьяго Мотта, який минулого сезону вивів "Болонью" до єврокубків. Він кардинально змінює склад "старої синьйори" та запрошує до команди футболістів, з якими збирається вести "Ювентус" до Скудетто.

Одним із таких гравців є Віктор Циганков, якого тренер "старої синьйори" помітив у матчах за збірну України. Італійський клуб готує для "Жирони" пропозицію щодо українського півзахисника. Про ціну, яку готовий заплатити "Ювентус", поки що нічого не відомо.

Віктор Циганков
Циганков у "Жироні". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Проблемою при здійсненні цього трансферу може стати бажання Циганкова залишитися в "Жироні". Віктор казав, що мріє зіграти за каталонську команду у Лізі чемпіонів. До того ж його родина не хоче переїжджати до іншої країни.

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спорт футбол Віктор Циганков Футбол трансфери Жирона

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