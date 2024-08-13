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Цыганков готовится уйти из Жироны — клуб может продать украинца

13 августа 2024 09:06
Валерий Ковалевич - Редактор
Цыганков готовится перейти в один из самых популярных клубов Италии
Виктор Цыганков во время тренировки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
Валерий Ковалевич - Редактор

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков вызвал интерес одного из сильнейших клубов Италии. Он может начать сезон 2024/2025 в Серии А. 

"Жирона" продаст украинца только в том случае, если получит выгодное предложение по этому трансферу, сообщает Tutto Mercato

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Виктор Цыганков может последовать примеру Артема Довбика и перейти из "Жироны" в один из итальянских клубов. На этот раз речь идет не про "Рому", а про команду, которая каждый сезон борется за победу в Серии А. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков представил новую форму "Жироны". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Какой клуб интересуется Цыганковым 

Нынешним летом в "Ювентусе" сменился главный тренер. Вместо Массимилиано Аллегри команду возглавил Тьяго Мотта, который в прошлом сезоне вывел "Болонью" в еврокубки. Он кардинально меняет состав "старой синьоры" и приглашает в команду футболистов, с которыми собирается вести "Ювентус" к Скудетто. 

Одним из таких игроков является Виктор Цыганков, которого тренер "старой синьоры" заметил в матчах за сборную Украины. Итальянский клуб готовит для "Жироны" предложение по украинскому полузащитнику. О цене, которую готов заплатить "Ювентус", пока ничего не известно. 

Виктор Цыганков
Цыганков в "Жироне". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Проблемой при осуществлении этого трансфера может стать желание самого Цыганкова остаться в "Жироне". Виктор говорил, что мечтает сыграть за каталонскую команду в Лиге чемпионов. К тому же его семья не хочет переезжать в другую страну. 

Напомним, Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство. 

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спорт футбол Виктор Цыганков Футбол трансферы Жирона

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