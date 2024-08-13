Коляденко рассказала о поведении украинских болельщиков на Олимпиаде-2024

Коляденко откровенно рассказала об украинских болельщиках на Олимпиаде-2024
Олимпийская медалистка Ирина Коляденко вернулась в Украину после Игр-2024 в Париже. На железнодорожном вокзале столицы спортсменку уже ждали представители прессы.
Коляденко в интервью порталу Новини.LIVE рассказала, что ей больше всего запомнилось во время Олимпиады-2024.
Ирина Коляденко стала обладательницей серебряной медали в вольной борьбе в весовой категории до 62 кг. Спортсменка из Ирпеня завоевала последнюю для олимпийской сборной Украины награду на Играх в Париже.
Что удивило Коляденко на ОИ-2024
Украинская спортсменка призналась, что поддержка в Париже помогала ей добиваться побед. Во время Олимпийских игр в Токио три года назад трибуны были пустыми, эмоций от выступления было меньше. Тогда Коляденко завоевала бронзовую награду, а в Париже стала обладательницей "серебра".
"Проукраинская поддержка была очень мощной. И на трибунах были зрители с национальными флагами, и просто на улицах было много украинцев. Помню как однажды я вышла из номера и слышала вокруг практически только украинскую речь. Это было очень здорово", — рассказала Коляденко.
Украинская спортсменка призналась, что ехала в Париж с целью завоевать медаль. Она мечтала о "золоте", но считает серебряную награду заслуженной.
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