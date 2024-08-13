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Коляденко откровенно рассказала об украинских болельщиках на Олимпиаде-2024

13 августа 2024 13:18
Валерий Ковалевич - Редактор
Коляденко рассказала о поведении украинских болельщиков на Олимпиаде-2024
Ирина Коляденко отвечает на вопросы журналиста. Фото: Новини.LIVE
Валерий Ковалевич - Редактор

Олимпийская медалистка Ирина Коляденко вернулась в Украину после Игр-2024 в Париже. На железнодорожном вокзале столицы спортсменку уже ждали представители прессы. 

Коляденко в интервью порталу Новини.LIVE рассказала, что ей больше всего запомнилось во время Олимпиады-2024. 

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Ирина Коляденко стала обладательницей серебряной медали в вольной борьбе в весовой категории до 62 кг. Спортсменка из Ирпеня завоевала последнюю для олимпийской сборной Украины награду на Играх в Париже. 

Ирина Коляденко
Людмила Лузан, Ирина Коляденко и Парвиз Насибов. Фото: Новини.LIVE

Что удивило Коляденко на ОИ-2024

Украинская спортсменка призналась, что поддержка в Париже помогала ей добиваться побед. Во время Олимпийских игр в Токио три года назад трибуны были пустыми, эмоций от выступления было меньше. Тогда Коляденко завоевала бронзовую награду, а в Париже стала обладательницей "серебра". 

"Проукраинская поддержка была очень мощной. И на трибунах были зрители с национальными флагами, и просто на улицах было много украинцев. Помню как однажды я вышла из номера и слышала вокруг практически только украинскую речь. Это было очень здорово", — рассказала Коляденко. 

Украинская спортсменка призналась, что ехала в Париж с целью завоевать медаль. Она мечтала о "золоте", но считает серебряную награду заслуженной. 

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спорт Олимпийские игры Ирина Коляденко Олимпиада-2024 вольная борьба

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