Харлан назвала фактор, который помог украинкам завоевать золотые медали на Олимпиаде

Ольга Харлан на киевском железнодорожном вокзале. Фото: Новини.LIVE

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан вернулась в Киев из Парижа. На перроне столичного железнодорожного вокзала прославленную спортсменку ждали журналисты и поклонники.

Харлан привезла в Украину золотую и бронзовую медали Олимпиады-2024 и поделилась воспоминаниями о решающих схватках на турнире, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ольга Харлан на Олимпиаде в Париже завоевала бронзовую медаль в индивидуальном фехтовании и стала обладательницей "золота" в командном турнире, в финале которого украинки победили соперниц из Южной Кореи. Спортсменка рассказала, что зрители поддерживали в решающей схватке именно украинскую команду.

Ольга Харлан вернулась из Парижа. Фото: Новини.LIVE

Украинские флаги на Олимпиаде в Париже

По словам Ольги Харлан, парижская публика была необыкновенной. Французы очень страстно поддерживали своих спортсменок, которые уступили кореянкам в полуфинале командного турнира, после чего переключили внимание на украинскую команду.

"Когда я фехтовала против соперницы из Кореи и когда мы в командном турнире соперничали с кореянками в финале, французские болельщики выкрикивали наши имена, скандировали "Украина". Это очень классно, было ощущение, что я фехтовала дома. Было очень много украинских флагов на трибунах. Даже когда я проводила "бронзовый" поединок, то перед тем, как стать в стойку, я слышала чей-то выкрик "Слава Украине!" — рассказала Харлан.

Спортсменка призналась, что поддержка французских болельщиков мотивировала ее и стала одним из факторов, которые помогли Харлан и другим фехтовальщицам одержать победу.

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