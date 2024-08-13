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Таке враження, що фехтувала в Україні — Харлан поділилася спогадами від олімпійського фіналу

13 серпня 2024 12:43
Валерій Ковалевич - Редактор
Харлан назвала фактор, який допоміг українкам здобути золоті медалі на Олімпіаді
Ольга Харлана на київському залізничному вокзалі. Фото: Новини.LIVE
Валерій Ковалевич - Редактор

Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан повернулася до Києва з Парижа. На пероні столичного залізничного вокзалу на уславлену спортсменку чекали журналісти та шанувальники.

Харлан привезла в Україну золоту та бронзову медалі Олімпіади-2024 та поділилася спогадами про вирішальні сутички на турнірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ольга Харлан на Олімпіаді в Парижі виборола бронзову медаль в індивідуальному фехтуванні й стала володаркою "золота" у командному турнірі, у фіналі якого українки перемогли суперниць із Південної Кореї. Спортсменка розповіла, що глядачі підтримували у вирішальній сутичці саме українську команду.

Ольга Харлан
Ольга Харлан повернулася з Парижа. Фото: Новини.LIVE

Українські прапори на Олімпіаді в Парижі

За словами Ольги Харлан, паризька публіка була незвичайною. Французи дуже пристрасно підтримували своїх спортсменок, які поступилися кореянкам у півфіналі командного турніру, після чого переключили увагу на українську команду.

"Коли я фехтувала проти суперниці з Кореї й коли ми у командному турнірі суперничали з кореянками у фіналі, французькі вболівальники вигукували наші імена, скандували "Україна". Це дуже класно, було відчуття, що я фехтувала вдома. Було дуже багато українських прапорів на трибуні. Навіть коли я проводила "бронзовий" поєдинок, то перед тим, як стати у стійку, я чула чийсь вигук "Слава Україні!" — розповіла Харлан.

Спортсменка зізналася, що підтримка французьких вболівальників мотивувала її та стала одним із факторів, які допомогли Харлан та іншим фехтувальникам здобути перемогу.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Ольга Харлан Фехтування збірна України з фехтування

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