Коляденко розповіла про поведінку українських вболівальників на Олімпіаді-2024

Ірина Коляденко відповідає на запитання журналіста. Фото: Новини.LIVE

Олімпійська медалістка Ірина Коляденко повернулася до України після Ігор-2024 у Парижі. На залізничному вокзалі столиці на спортсменку вже чекали представники преси.

Коляденко в інтерв'ю порталу Новини.LIVE розповіла, що їй найбільше запам'яталося під час Олімпіади-2024.

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Ірина Коляденко стала володаркою срібної медалі у вільній боротьбі у ваговій категорії до 62 кг. Спортсменка з Ірпеня здобула останню для олімпійської збірної України нагороду на Іграх у Парижі.

Людмила Лузан, Ірина Коляденко та Парвіз Насібов. Фото: Новини.LIVE

Що здивувало Коляденко на ОІ-2024

Українська спортсменка зізналася, що підтримка у Парижі допомагала їй здобувати перемоги. Під час Олімпійських ігор у Токіо три роки тому трибуни були порожніми, емоцій від виступу було менше. Тоді Коляденко здобула бронзову нагороду, а в Парижі стала володаркою "срібла".

"Проукраїнська підтримка була дуже потужною. І на трибунах були глядачі з національними прапорами, і просто прямо на вулицях було багато українців. Пам'ятаю, як одного разу я вийшла з номера і чула навколо практично лише українську мову. Це було дуже здорово", — розповіла Коляденко.

Українська спортсменка зізналася, що їхала до Парижа з метою здобути медаль. Вона мріяла про "золоту", але вважає срібну нагороду заслуженою.

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