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Коляденко відверто розповіла про українських вболівальників на Олімпіаді-2024

13 серпня 2024 13:18
Валерій Ковалевич - Редактор
Коляденко розповіла про поведінку українських вболівальників на Олімпіаді-2024
Ірина Коляденко відповідає на запитання журналіста. Фото: Новини.LIVE
Валерій Ковалевич - Редактор

Олімпійська медалістка Ірина Коляденко повернулася до України після Ігор-2024 у Парижі. На залізничному вокзалі столиці на спортсменку вже чекали представники преси.

Коляденко в інтерв'ю порталу Новини.LIVE розповіла, що їй найбільше запам'яталося під час Олімпіади-2024.

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Ірина Коляденко
Людмила Лузан, Ірина Коляденко та Парвіз Насібов. Фото: Новини.LIVE

Що здивувало Коляденко на ОІ-2024

Українська спортсменка зізналася, що підтримка у Парижі допомагала їй здобувати перемоги. Під час Олімпійських ігор у Токіо три роки тому трибуни були порожніми, емоцій від виступу було менше. Тоді Коляденко здобула бронзову нагороду, а в Парижі стала володаркою "срібла".

"Проукраїнська підтримка була дуже потужною. І на трибунах були глядачі з національними прапорами, і просто прямо на вулицях було багато українців. Пам'ятаю, як одного разу я вийшла з номера і чула навколо практично лише українську мову. Це було дуже здорово", — розповіла Коляденко.

Українська спортсменка зізналася, що їхала до Парижа з метою здобути медаль. Вона мріяла про "золоту", але вважає срібну нагороду заслуженою.

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спорт Олімпійські ігри Ірина Коляденко Олімпіада-2024 вільна боротьба

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