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Трубин получил приглашение от одного из самых популярных клубов мира — готовится трансфер

14 августа 2024 09:07
Валерий Ковалевич - Редактор
Трубин получил предложение от одного из самых популярных клубов мира
Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Валерий Ковалевич - Редактор

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин стал приоритетной трансферной целью клуба, который готов заплатить за него большие деньги. Футболист уже готовится к трансферу, который произойдет до конца лета. 

"Бенфика" ведет переговоры об уходе Трубина, сообщает O Jogo

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Переговоры о продаже Анатолия Трубина вышли на финишную прямую. Они продолжались практически все лето, но теперь клубы согласовали сумму этого трансфера. Футболист готов продолжить карьеру в чемпионате Германии. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в составе "Бенфики". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Куда перейдет Трубин

Мюнхенская "Бавария" приготовила для "Бенфики" щедрое предложение по украинскому вратарю. Немецкий клуб продал в "Манчестер Юнайтед" защитника Маттейса де Лигта и получил дополнительные средства на трансферную кампанию. Теперь ничто не помешает "Баварии" подписать Анатолия Трубина. 

Анатолий Трубин
Трубин готовится к вылету. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани лично заинтересован в трансфере молодого голкипера, который со временем заменит на поле ветерана Мануэля Нойера. Немцы готовы заплатить за украинца 35 млн евро без учета бонусов. 

"Бенфику" устраивает такая сумма сделки, португальский клуб дал принципиальное согласие на трансфер Трубина. Он может состояться уже в ближайшее время. 

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