Олімпіада-2024 — президент НОК не привітав Беленюка з бронзовою медаллю

Український спортсмен Жан Беленюк на Олімпійських іграх. Фото: Reuters

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк отримав бронзову медаль на Олімпіаді-2024. Проте президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт не привітав спорстмена.

Про це повідомило видання Tribuna.com у п'ятницю, 9 серпня.

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Реакція Беленюка

Президент НОК України Вадим Гутцайт не привітав українського борця греко-римського стилю Жана Беленюка із бронзою на Олімпіаді-2024. Відомо, що призер раніше висувався на вибори президента НОК і програв Гутцайту.

На питання журналістів щодо того, чому Гутцайт привітав олімпійця Парвіза Насібова зі сріблом, а Беленюка ні, той відповів, що не знає з чим це може бути пов'язано.

"Мені нічого відповісти на це запитання. Мені все одно, хто там і кого привітав. Це його рішення, його соціальні мережі. Не знаю, з чим це пов'язано, але для мене це не якась трагедія", — сказав Беленюк.

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