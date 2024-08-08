Беленюк получил бронзу на Олимпиаде-2024 и уходит со спорта

Жан Беленюк получил бронзу на Олимпийских Играх
Украинский спортсмен Жан Беленюк в четверг, 8 августа, стал бронзовым призером Олимпийских игр-2024. Он получил награду в греко-римской борьбе.
Об этом пишут Новини.LIVE.
Жан Беленюк получил бронзовую медаль
Жан Беленюк стал призером в Олимпиаде-2024 в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. Украинец завоевал бронзовую медаль на соревнованиях, одолев соперника из Польши Аркадиуша Кулинича со счетом 3:1.
Как известно, для украинского спортсмена это уже третья медаль Олимпиады: в 2016 в Рио-де-Жанейро он получил "серебро", а в 2021 в Японии — "золото".
После победы Беленюк снял борцовки, что означает завершение спортивной карьеры.
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